EQS-News: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Knorr-Bremse übernimmt TRAVIS Road Services International B.V.



20.10.2025 / 12:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Knorr-Bremse übernimmt TRAVIS Road Services International B.V. Knorr-Bremse unterzeichnet Vertrag über Erwerb von führender Online-Buchungsplattform von Road-Services für Nutzfahrzeuge

Nächster Meilenstein auf dem Weg hin zu holistischem Aftermarket-Ecosystem München, 20. Oktober 2025 - Knorr-Bremse hat heute die Übernahme des niederländischen Unternehmens TRAVIS Road Services International B.V. (TRAVIS), einer führenden Online-Buchungsplattform von Road-Services für den Nutzfahrzeugbetrieb wie Parken, Reinigen, Laden und Reparieren, bekannt geben. Der Kaufpreis beläuft sich auf einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag. Das Closing wird voraussichtlich bis Ende Q1 2026 erfolgen. Bernd Spies, Mitglied des Vorstands der Knorr-Bremse AG und verantwortlich für die Division Systeme für Nutzfahrzeuge: "Mit der Übernahme von TRAVIS gehen wir den nächsten Schritt hin zu einem holistischen und digitalisierten Aftermarket-Ecosystem. In dessen Mittelpunkt steht die Effizienzsteigerung der Reparatur- und Wartungsprozesse für Nutzfahrzeuge entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Zukünftig wollen wir das gesamte Marktpotenzial der digitalen Service-Dienstleistungen nutzen und signifikant für unsere Kunden ausbauen. Damit schaffen wir für Werkstätten, Flotten und Fahrer einen echten Mehrwert und stärken gleichzeitig unsere Partnerschaft und Interaktion. TRAVIS ergänzt mit seiner digitalen Plattform die bereits bestehenden Elemente des Ecosystems ideal und bildet einen wichtigen Baustein für weitere kombinierte Service-Dienstleistungen zur Effizienzsteigerung im Tagesgeschäft." Mit der Akquisition investiert Knorr-Bremse nun in den attraktiven und wachsenden Markt für Service-Dienstleistungen via Online-Plattformen. Zum Ausbau der Position im Bereich digitaler und datengetriebener Aftermarket-Lösungen hält Knorr-Bremse seit November 2022 einen Mehrheitsanteil an der spanischen Cojali S.L. Knorr-Bremse hat damit einen führenden Diagnoseanbieter im Portfolio und wird das Angebot digitaler Dienstleistungen, die die Verfügbarkeit von Fahrzeugflotten der Kunden erhöhen, kontinuierlich weiterentwickeln. Jochem de Graaf, CEO, TRAVIS Road Services International B.V.: "Das ist ein großer Meilenstein und der Beginn eines neuen Kapitels für TRAVIS! Gemeinsam mit Knorr-Bremse haben wir die Möglichkeit, unsere Mission - die Digitalisierung und Vereinfachung von Road-Services für die gesamte Transportindustrie - weiter zu beschleunigen und Teil eines starken, zukunftsorientierten Ecosystems zu werden. Ich bin besonders stolz auf unser Team, das in den letzten Jahren mit Leidenschaft und Engagement unsere Plattform aufgebaut hat. Und vor allem bin ich dankbar für das Vertrauen unserer Partner und Kunden. Dank ihnen sind wir dort, wo wir heute sind."



TRAVIS ist eine schnell wachsende Buchungsplattform von Road-Services für Nutzfahrzeuge. Kunden von Travis profitieren von der einfachen Suche, Buchung und Abrechnung von Road-Services, wie Parken, Reinigen, Laden und Reparieren. Die Plattform verzeichnet derzeit mehr als 2.500 Servicepartner in 26 europäischen Ländern, die ihre Road-Services über die Plattform von TRAVIS anbieten. Medienkontakt: Simon Basler | Pressesprecher Truck Mobility | Knorr-Bremse AG T +49 89 3547 1498; E simon.basler@knorr-bremse.com Über Knorr-Bremse Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, Tickersymbol: KBX) ist Weltmarkt- und Technologieführer für Bremssysteme und führender Anbieter weiterer Systeme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Die Produkte von Knorr-Bremse leisten einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen und Straßen in der ganzen Welt. Mehr als 32.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 100 Standorten in 30 Ländern entwickeln und produzieren innovative Lösungen und Services, die höchste technologische Standards erfüllen. Im Jahr 2024 erwirtschaftete Knorr-Bremse in seinen beiden Geschäftsdivisionen weltweit einen Umsatz von rund 7,9 Mrd. EUR. Seit 120 Jahren treibt das Unternehmen als Innovator in seinen Branchen Entwicklungen in den Mobilitäts- und Transporttechnologien voran und hat einen Vorsprung im Bereich der vernetzten Systemlösungen. Knorr-Bremse ist einer der erfolgreichsten deutschen Industriekonzerne und profitiert von den wichtigen globalen Megatrends: Urbanisierung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mobilität.



20.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News