LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nestle von 86 auf 90 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Hoffnungen ruhten darauf, dass Philipp Navratil als dritter Konzernchef in weniger als achtzehn Monaten die Schweizer nach fünfjähriger Durststrecke auf Kurs bringe, schrieb Warren Ackerman am Freitag. Die Zeichen seien aktuell vielversprechend. Der Experte erwartet allerdings noch mehr Details, wie genau das organische Wachstum nachhaltig angetrieben werden soll. Es gebe noch eine Menge Arbeit für Navratil./ag/nas



