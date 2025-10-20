Die Aktie von Fresenius kann nach dem Rücksetzer in der vergangenen Woche zum Wochenstart erneut zulegen. Im 3-Monatsvergleich ist das Papier sogar der beste Wert im deutschen Leitindex DAX vor RWE und der Aktie der Deutschen Bank. Ein weiterer positiver Analystenkommentar unterstützt die Aktie.In der vergangenen Woche war die Aktie von Fresenius unter Druck geraten, nachdem ein zwei Milliarden Euro schweres Sparpaket vom Bundeskabinett verabschiedet wurde, das vor allem bei Kliniken Ausgabenkürzungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
