Vancouver, British Columbia - 20. Oktober 2025 - GoldMining Inc. (das "Unternehmen" oder "GoldMining") (- https://www.commodity-tv.com/play/goldmining-overview-of-the-latest-developments-in-all-projects-and-whats-next/ -) (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG) freut sich, die ersten Untersuchungsergebnisse seines zuvor angekündigten RC-Bohrprogramms 2025 in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt São Jorge ("São Jorge" oder das "Projekt") im Goldgebiet Tapajós ("Tapajós") im brasilianischen Bundesstaat Pará bekannt zu geben. Das laufende Programm, einschließlich der in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Ergebnisse der Reverse-Circulation-Bohrungen ("RC-Bohrungen"), dienen der Erprobung neuer Ziele außerhalb bekannter Mineralisierungsbereiche und ist das bislang umfangreichste Explorationsprogramm des Unternehmens. Die Ergebnisse anderer Komponenten des Programms, darunter Bohrungen zur Erweiterung der Lagerstätte São Jorge ("Lagerstätte"), werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen.
Highlights:
- Neue Explorationsfunde in vier neuen Goldprospektionsgebieten innerhalb eines Radius von 3,5 Kilometern ("km") um die bestehende Lagerstätte São Jorge. Die Bohrungen ergaben unter anderem folgende Abschnitte:
Dragon West: 1 Meter ("m") mit 5,98 Gramm pro Tonne ("g/t") Gold ("Au") in 19 Metern ("m") Tiefe (SJRC-004-25) und;
1 m mit 3,08 g/t Au ab einer Tiefe von 2 m (SJRC-006-25).
William North: 1 m mit 2,90 g/t Au ab 49 m Tiefe (SJRC-032-25) und
1 m mit 1,75 g/t Au ab 44 m Tiefe (SJRC-033-25).
Ivonette: 9 m mit 0,43 g/t Au ab 1 m Tiefe (SJRC-043-25)
darunter 1 m mit 1,06 g/t Au ab 4 m Tiefe.
William South: 4 m mit 1,78 g/t Au aus 12 m Tiefe (SJRC-46-25),
einschließlich 1 m mit 5,03 g/t Au.
- Bis heute wurden insgesamt 8.514 Meter gebohrt, darunter 3.862 Meter Diamantkernbohrungen, 2.553 Meter RC-Bohrungen und 2.100 Meter Schneckenbohrungen, bei
einem geplanten Gesamtbohrprogramm von bis zu 5.000 Metern Diamantkernbohrungen und 3.000 Metern Schneckenbohrungen.
- Zum ersten Mal im Rahmen des Projekts wurden RC-Bohrungen durchgeführt, die einen Teil der budgetierten Diamantkernbohrungen als kostengünstige Methode zur Untersuchung mehrerer flacher Ziele ersetzten.
- Eine beträchtliche Anzahl von Diamantkern-, RC- und Schneckenbohrproben wird derzeit im Labor verarbeitet und/oder durchläuft Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren.
- Weitere geplante Aktivitäten umfassen die baldige Wiederaufnahme der RC-Bohrungen, um die Step-out-Bohrungen auf den neuen Fundstellen abzuschließen, sowie die
Möglichkeit zusätzlicher Folgebohrungen mit Diamantkernen.
- Eine Reihe weiterer geochemischer Anomalien an der Oberfläche sprechen für eine mögliche Ausweitung der Auger-Bohrungen.
- Derzeit werden geophysikalische Untersuchungen einschließlich induzierter Polarisation ("IP") durchgeführt.
- Eine luftgestützte LiDAR-Untersuchung wurde abgeschlossen, um die Kartierungs- und Probenahmeprogramme zu unterstützen.
Alastair Still, Chief Executive Officer von GoldMining, kommentierte: "GoldMining freut sich, die ersten Explorationsergebnisse aus unserem Explorationsprogramm 2025 bekannt zu geben, das darauf ausgelegt ist, neue Ziele außerhalb der bekannten Mineralisierungsbereiche in unserem Projekt São Jorge zu testen. Diese ersten Untersuchungsergebnisse zeigen mindestens vier neue Mineralisierungszonen, die bisher noch nie bebohrt wurden und die jeweils mehr als 1 km von den bisher bekannten Mineralisierungen entfernt liegen. Die Art und der Stil der Mineralisierung, die denen der bestehenden Mineralressourcen in der Lagerstätte São Jorge ähneln, haben uns in eine ideale Position für Folgebohrungen gebracht, die darauf abzielen, zusätzliche oberflächennahe Mineralisierungen, die sich über einen geochemischen Fußabdruck von 12 km x 7 km erstrecken, der über dem mineralischen System der Liegenschaft São Jorge identifiziert wurde, besser zu definieren und zu quantifizieren.
Neben der weiteren Exploration dieser neu identifizierten Ziele liegen uns weitere Explorationsergebnisse vor, die zusätzliche Mineralisierungszonen untersucht haben, darunter Bohrungen, die auf die Erweiterung des bekannten Mineralressourcenbereichs abzielten. Die hervorragende Infrastruktur des 46.000 Hektar großen Projekts umfasst ein bestehendes Camp für 50 Personen und einen einfachen Zugang zu asphaltierten Straßen und Stromnetzen, was unsere Explorationsaktivitäten erleichtert hat, während wir unsere Programme vorantreiben, um die Goldvorkommen dieses vielversprechenden regionalen Grundstücks im schnell aufstrebenden Goldgebiet Tapajós besser zu quantifizieren.
Projektübersicht
Das Goldprojekt São Jorge befindet sich im Goldgebiet Tapajós (siehe Abbildung 1) im südlichen Zentrum des Amazonas-Kratons. Die Goldlagerstätte São Jorge ist eine granitgebundene, intrusionsbezogene Goldlagerstätte, die in ihrer Beschaffenheit der Goldmine Tocantinzinho ähnelt, die sich etwa 80 km nordwestlich von São Jorge befindet. Die Explorationsaktivitäten, die das Unternehmen in den letzten zwei Jahren im Rahmen des Projekts durchgeführt hat, haben erfolgreich mehrere neue Explorationsziele identifiziert, die geochemische Anomalien von Gold ± Kupfer ± Molybdän ± Silber im Boden umfassen und zusammen ein potenziell großes Mineralsystem umreißen (siehe neue Pressemitteilungen vom 18. März und 14. April 2025).
Abbildung 1 - Goldgebiet Tapajós und Lage des Projekts São Jorge.
Explorationsprogramm 2025 für das Mineralsystem São Jorge
Das zuvor abgegrenzte Vorkommen São Jorge mit einer definierten Streichlänge von 1,4 km ist von einem größeren Mineralsystem umgeben, das eine Zone mit zusammenhängenden geochemischen Anomalien an der Oberfläche auf einer Fläche von 12 km x 7 km umfasst. Diese Zone umrahmt derzeit die Ausdehnung des geochemischen Goldfußabdrucks im Boden, den das Unternehmen als Oberflächenausprägung eines ausgedehnten intrusiven Goldmineralsystems interpretiert.
Das Mineralsystem São Jorge wird durch einen umfassenden Explorationsdatensatz definiert, den das Unternehmen im Rahmen früherer Kampagnen entwickelt hat. Zusätzlich zu den bisher gesammelten 12.193 Boden- und 1.132 Gesteinsproben deuten frühere IP-Untersuchungen auf weitreichende Anomalien der Untergrundladbarkeit hin, die mit einer sulfidhaltigen Mineralisierung des Grundgesteins in Verbindung stehen könnten. In der Lagerstätte zeigt der Sulfidgehalt eine positive Korrelation mit dem Goldgehalt. Das laufende geophysikalische Programm 2025 umfasst etwa 40 km IP-Vermessung, die zu etwa 75 % abgeschlossen ist. Diese wird an das vorherige IP-Raster angebunden und liefert eine umfassende 3D-Interpretation der Zonen mit potenzieller Sulfidmineralisierung (Anomalien der Aufladbarkeit) im Grundgestein. Diese systematischen Explorationsprogramme dienen in Kombination mit Drohnenbildern und LiDAR-Vermessungen zur Kartierung der Topographie und früherer informeller Abbaugebiete ("Garimpos") sowie oberflächengeologischen Kartierungen und Prospektionen dazu, einen umfassenden Datensatz aufzubauen, um vielversprechende Zonen für Bohrungen abzugrenzen und zu priorisieren.
Das Bohrprogramm des Unternehmens für 2025 hat zum Ziel, die zahlreichen Ziele zu testen, die aus diesen früheren Explorationsprogrammen hervorgegangen sind, und umfasst bis heute 3.862 m Diamantkernbohrungen, 2.553 m RC-Bohrungen und 2.100 m Schneckenbohrungen. Auger-Bohrungen, die bis zu einer maximalen Tiefe von 15 m vertikal getestet werden, dienen als erste Bohrprobe der Oberseite des verwitterten Grundgesteins (Saprolit) unter der transportierten kolluvialen Deckschicht. RC-Bohrungen bieten anschließend eine relativ kostengünstige und schnelle Prüfung bis zu einer vertikalen Tiefe von etwa 50 m durch das Saprolitprofil bis zur Oberseite des frischen Grundgesteins. Schließlich ermöglichen Diamantkernbohrungen (bis zu einer Tiefe von über 500 m vertikal) eine tiefere Untersuchung potenzieller mineralisierter Zonen im Grundgestein.
Von den bisher gebohrten 65 RC-Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von 2.553 Metern liegen die Untersuchungsergebnisse für 47 Bohrlöcher vor, während die Ergebnisse für die restlichen 18 Bohrlöcher noch ausstehen. Bislang haben vier Bohrzielgebiete bei RC-Bohrungen Abschnitte mit +1 g/t Au ergeben, was sofortige zusätzliche Step-out-RC-Bohrungen zur Abgrenzung der Geometrie und Ausdehnung der Mineralisierung rechtfertigt, möglicherweise gefolgt von tieferen Diamantkernbohrungen.
Dragon West: Befindet sich 2,5 km westlich der Lagerstätte und umfasst sieben Bohrlöcher, die auf drei Zäunen gebohrt wurden, um eine Zone mit erhöhten Goldwerten in der Bodengeochemie zu untersuchen, die mit einer linearen Struktur in WNW-ESE-Richtung in der Magnetik übereinstimmt. Das Muttergestein besteht aus Monzogranit (entspricht der lithologischen Beschaffenheit der Mineralisierung in der Lagerstätte). Weitere Infill- und Step-out-RC-Bohrungen sind geplant, um die Ausdehnung und Geometrie der Mineralisierung zu definieren.
William North: Befindet sich 3,3 km nördlich der Lagerstätte und umfasst vier Bohrlöcher, die auf zwei Zäunen gebohrt wurden, um unterhalb eines flachen Garimpo (informelle Kolluvialmine) mit freiliegendem verwittertem (saprolitischem) Monzogranit, der reichlich Gossan- und Sulfidmineralisierung enthält, zu testen. Die Bohrungen haben den Garimpo noch nicht vollständig unterbohrt; daher sind tiefere Diamantkernbohrungen geplant.
Ivonette: Befindet sich 2 km südöstlich der Lagerstätte und umfasst sechs Bohrlöcher, die auf zwei Fences gebohrt wurden, um eine Zone mit erhöhten Goldkonzentrationen im Boden zu untersuchen, die mit einer linearen Struktur in WNW-ESE-Richtung in der Magnetik übereinstimmt. Weitere Infill- und Step-out-RC-Bohrungen sind geplant, um die Ausdehnung und Geometrie der Mineralisierung zu definieren.
William South: Befindet sich 2 km nördlich der Lagerstätte und umfasst sieben Bohrlöcher, die auf einem einzigen Zaun gebohrt wurden, um unterhalb einer Zone mit erhöhten Goldkonzentrationen im Boden zu testen, die sich westlich des Teils des Prospektionsgebiets erstreckt, der zuvor im Jahr 2024 mit einem Bohrgerät bebohrt wurde (die Ergebnisse umfassten 1 m mit 17,14 g/t Au in 12 m Tiefe und 5 m mit 2,78 g/t Au in 10 m Tiefe, siehe Pressemitteilungen vom 9. September und 11. November 2024). Die RC-Bohrungen 2025 durchschnitten verwitterten Monzogranit, der eine disseminierte Pyritmineralisierung enthielt. Die Ergebnisse von weiteren 13 RC-Bohrlöchern stehen noch aus.
Die Bohrprospekte Dragon West, Ivonette und Dragon South liegen möglicherweise entlang eines in WNW verlaufenden Strukturkorridors, parallel zum São Jorge-Trend (siehe Abbildung 2). Ebenso werden die Prospekte William North und South als innerhalb von in WNW verlaufenden Strukturkorridoren liegend interpretiert. Die Mineralisierung im Projekt kommt möglicherweise an der Schnittstelle dieser in WNW verlaufenden Strukturkorridore mit vielversprechenden monzogranitischen Phasen des intrusiven Grundgesteins vor.
Die RC-Bohrmaschine wurde kürzlich wieder zum Standort gebracht, und an jedem der oben beschriebenen Bohrlöcher werden derzeit Folgebohrungen durchgeführt, mit dem Ziel, die bisher durchschnittene Mineralisierung zu erweitern und möglicherweise neue Mineralressourcen zu definieren.
Abbildung 2 - Ergebnisse der RC-Bohrungen auf dem Grundstück des São Jorge-Projekts, Stand: 20. Oktober 2025.
Tabelle 1 Bohrprogramm São Jorge 2025 (Stand: 20. Oktober 2025).
Name des Prospekts
DDH
Intervall von (m)
Intervall bis (m)
Probenlänge (m)
Goldgehalt (g/t)
Dragon West
SJRC-001-25
NSR
SJRC-002-25
4
5
1
0,30
SJRC-003-25
NSR
SJRC-004-25
19
23
4
1,76
einschließlich
19
20
1
5,98
SJRC-005-25
17
18
1
0,21
21
22
1
0,55
SJRC-006-25
2
3
1
3,08
SJRC-007-25 bis SJRC-014-25
NSR
SJRC-015-25
19
20
1
0,42
SJRC-016-25 bis SJRC-017-25
NSR
SJRC-018-25
3
4
1
0,19
SJRC-019-25 bis SJRC-028-25
NSR
SJRC-029-25
4
5
1
0,15
William North
SJRC-030-25 bis SJRC-031-25
NSR
SJRC-032-25
37
38
1
0,11
49
50 (EOH)
1
2,90
SJRC-033-25
39
40
1
0,17
41
42
1
0,21
44
45
1
1,75
49
52
3
0,40
Pedro Gaúcho
SJRC-034-25
15
16
1
0,19
SJRC-035-25
25
26
1
0,13
SJRC-036-25
5
7
2
0,13
16
17
1
0,27
18
19
1
0,14
SJRC-037-25 bis SJRC-038-25
NSR
Ivonette
SJRC-039-25
NSR
SJRC-040-25
6
11
5
0,20
19
30
11
0,37
einschließlich
23
24
1
0,81
29
30
1
0,63
SJRC-041-25 bis SJRC-042-25
NSR
SJRC-043-25
1
10
9
0,43
einschließlich
4
5
1
1,06
SJRC-044-25
NSR
William South
SJRC-045-25
21
22
1
0,48
47
48
1
0,22
SJRC-046-25
12
16
4
1,78
einschließlich
13
14
1
5,03
einschließlich
14
15
1
1,19
24
25
1
0,19
49
51
2
0,13
Anmerkung: "NSR": keine signifikanten Ergebnisse. Die tatsächliche Mächtigkeit der Mineralisierung wird auf etwa zwei Drittel der Bohrlochtiefe geschätzt, wobei davon ausgegangen wird, dass es sich in erster Linie um eine steil abfallende, in Adern enthaltene Mineralisierung handelt, die von geneigten Bohrlöchern (-60° Neigung) durchschnitten wird.
Tabelle 2 Koordinaten der Bohrlochkragen von São Jorge RC (Stand: 20. Oktober 2025).
Bohrlochnummer
Ostkoordinate
Meter
(UTM-Zone 21S)
Nordkoordinate Meter
(UTM-Zone 21S)
Höhe (m über dem Meeresspiegel)
Neigung
(°)
Azimut (°)
Tiefe (m)
Status
SJRC-001-25
653891
9282977
199,57
-60
180
40
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-002-25
653893
9282926
205,33
-60
180
30
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-003-25
654099
9282889
196,39
-60
180
25
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-004-25
654258
9282949
198,09
-60
180
30
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-005-25
653894
9282789
200,33
-60
360
25
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-006-25
654098
9282786
223,67
-60
360
30
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-007-25
654271
9282741
216,01
-60
360
25
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-008-25
653486
9283739
247,26
-60
360
15
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-009-25
653490
9283841
247,47
-60
360
21
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-010-25
653688
9283855
241,80
-60
360
25
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-011-25
653683
9283940
227,63
-60
360
30
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-012-25
653689
9284042
236,42
-60
360
25
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-013-25
653918
9283957
239,75
-60
360
30
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-014-25
653903
9284037
239,93
-60
360
25
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-015-25
653882
9284141
191,36
-60
360
25
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-016-25
652641
9282394
191,36
-60
150
30
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-016B-25
652641
9282394
190,07
-60
330
30
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-017-25
652698
9282469
192,36
-60
150
30
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-018-25
652728
9282565
190,55
-60
150
30
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-019-25
652559
9282342
189,39
-60
130
18
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-020-25
652486
9282288
187,20
-60
180
25
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-021-25
652387
9282150
188,78
-60
180
21
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-022-25
652301
9282197
189,17
-60
180
25
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-023-25
652223
9282137
226,90
-60
180
25
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-024-25
652129
9282110
188,33
-60
180
25
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-025-25
652028
9282132
190,07
-60
180
25
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-026-25
651930
9282116
186,76
-60
180
25
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-027-25
651827
9282125
186,81
-60
180
26
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-028-25
652802
9282206
192,68
-60
330
31
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-029-25
652736
9282180
190,47
-60
330
21
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-030-25
656200
9286496
219,02
-60
360
50
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-031-25
656201
9286520
217,62
-60
360
50
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-032-25
656200
9286545
216,43
-60
360
50
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-033-25
656236
9286543
216,62
-60
360
70
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-034-25
659993
9281950
227,79
-60
360
50
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-035-25
659917
9281909
230,39
-60
330
50
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-036-25
659900
9281940
229,68
-60
360
30
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-037-25
659789
9281849
230,76
-60
330
50
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-038-25
659693
9281802
229,05
-60
330
40
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-039-25
658549
9281097
236,21
-60
45
30
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-040-25
658596
9281155
231,24
-60
45
39
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-041-25
658647
9281203
227,16
-60
45
33
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-042-25
658724
9281148
223,86
-60
45
30
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-043-25
658670
9281098
231,37
-60
45
30
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-044-25
658616
9281042
234,90
-60
45
35
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-045-25
656030
9284637
215,05
-60
360
51
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-046-25
656018
9284612
215,71
-60
360
51
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-047-25
656018
9284587
216,19
-60
360
60
Ausstehende Ergebnisse
SJRC-048-25
656015
9284560
216,31
-
360
55
Ausstehende Ergebnisse
SJRC-049-25
656018
9284534
216,82
-
360
55
Ausstehende Ergebnisse
SJRC-050-25
656014
9284511
216,55
-60
360
55
Ausstehende Ergebnisse
SJRC-051-25
656017
9284485
216,10
-60
360
39
Ausstehende Ergebnisse
SJRC-052-25
656792
9284197
216,70
-60
360
51
Ausstehende Ergebnisse
SJRC-053-25
656790
9284228
216,22
-60
360
51
Ausstehende Ergebnisse
SJRC-054-25
656794
9284247
215,94
-60
360
51
Ausstehende Ergebnisse
SJRC-055-25
656790
9284268
215,62
-60
360
51
Ausstehende Ergebnisse
SJRC-056-25
656789
9284298
215,15
-60
360
56
Ausstehende Ergebnisse
SJRC-057-25
656542
9284235
220,65
-60
360
60
Ausstehende Ergebnisse
SJRC-058-25
656542
9284213
221,22
-60
360
56
Ausstehende Ergebnisse
SJRC-059-25
656543
9284189
221,65
-60
360
60
|
Ausstehende Ergebnisse
SJRC-060-25
656543
9284165
222,68
-
360
52
Ausstehende Ergebnisse
SJRC-061-25
656645
9284382
216,44
-60
360
60
Ausstehende Ergebnisse
SJRC-062-25
656642
9284363
216,13
-60
360
60
Ausstehende Ergebnisse
SJRC-063-25
656640
9284338
216,70
-60
360
60
Ausstehende Ergebnisse
SJRC-064-25
656641
9284311
217,90
-60
360
60
Ausstehende Ergebnisse
Datenüberprüfung
Für die Bohrkernprobenahme wurden Proben aus dem NQ/HQ-Kern entnommen, indem der Bohrkern in zwei Hälften gesägt wurde. Eine Hälfte wurde zur Untersuchung an SGS Geosol Laboratórios Ltda. ("SGS") in Brasilien geschickt, während die andere Hälfte des Kerns zur späteren Verwendung vor Ort aufbewahrt wurde. Die Probenlängen im Bohrloch betrugen einheitlich 1,0 m. Für das Schneckenbohrprogramm wurden Proben in Abständen von 1 m entnommen, wobei das Material getrocknet, homogenisiert und vor Ort aufgeteilt wurde, um eine repräsentative Probe von 1 kg zu erhalten, die zur Analyse an SGS geschickt wurde. Das verbleibende Schneckenbohrprobenmaterial wird bis zum Erhalt der Laborergebnisse gelagert, und eine 1-kg-Duplikatsprobe wird im Archiv aufbewahrt. Für das RC-Bohrprogramm wurden Proben in Abständen von 1 m entnommen, wodurch etwa 25 kg Probenmaterial anfielen. Das Material wurde getrocknet, homogenisiert und vor Ort aufgeteilt, um eine repräsentative Probe von 1 kg zu erhalten, die zur Analyse an SGS geschickt wurde. Das restliche RC-Probenmaterial wird bis zum Erhalt der Laborergebnisse gelagert, und etwa 20 kg der Originalproben werden im Archiv aufbewahrt.
SGS ist ein zertifiziertes kommerzielles Labor mit Sitz in Vespasiano, Minas Gerais, Brasilien, und ist unabhängig von GoldMining. GoldMining hat ein Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramm für die Probenahme und Analyse von Bohrkern- und Bohrproben eingeführt, einschließlich Duplikaten, mineralisierten Standards und Blindproben für jede Charge von 100 Proben. Die Goldanalysen werden nach der FAA505-Methode (Feuerprobe mit Atomabsorptionsanalyse von 50 Gramm Material) durchgeführt.
Qualifizierte Person
Paulo Pereira, P. Geo., Präsident von GoldMining, hat die Erstellung aller wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überwacht, überprüft und genehmigt. Herr Pereira ist auch eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101").
Weitere Informationen, einschließlich hochauflösender Abbildungen, sowie den technischen Bericht mit dem Titel "NI 43-101 Technical Report, São Jorge Project, Pará State, Brazil" mit Gültigkeitsdatum 28. Januar 2025 finden Sie unter www.goldmining.com.
Über GoldMining Inc.
GoldMining Inc. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldvorkommen in Nord- und Südamerika konzentriert. Durch seine disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert GoldMining nun ein diversifiziertes Portfolio an Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru. Das Unternehmen besitzt außerdem rund 21,5 Millionen Aktien von Gold Royalty Corp. (NYSE American: GROY), 9,9 Millionen Aktien von U.S. GoldMining Inc. (Nasdaq: USGO) und 19,1 Millionen Aktien von NevGold Corp. (TSXV: NAU). Weitere Informationen finden Sie unter www.goldmining.com.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
GoldMining Inc.
Amir Adnani, Co-Vorsitzender, David Garofalo, Co-Vorsitzender
Alastair Still, CEO
Telefon: (855) 630-1001
E-Mail: info@goldmining.com
In Europa
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
mailto:info@resource-capital.ch
http://www.resource-capital.ch/
Hinweis für Leser
Die technischen Angaben zu São Jorge wurden vom Unternehmen gemäß NI 43-101 erstellt. NI 43-101 ist eine Vorschrift der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden, die Standards für alle öffentlichen Bekanntmachungen eines Emittenten zu wissenschaftlichen und technischen Informationen über Mineralprojekte festlegt. Diese Standards unterscheiden sich von den Anforderungen der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, "SEC"), und die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von inländischen US-Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichts- und Offenlegungspflichten der SEC unterliegen.
Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen
Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar ("zukunftsgerichtete Aussagen"), die bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den darin ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich um alle Aussagen außer Aussagen über historische Fakten handelt, umfassen unter anderem Aussagen über die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf das Projekt, das Programm für 2025 und andere erwartete Arbeitsprogramme in diesem Zusammenhang und enthalten häufig Wörter wie "voraussichtlich", "beabsichtigen", "planen", "werden", "würden", "schätzen", "erwarten", "glauben", "potenziell" und Variationen solcher Begriffe. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den derzeitigen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Geschäft und die Märkte, in denen GoldMining tätig ist, die sich als unrichtig erweisen können. Investoren werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen Risiken und Ungewissheiten beinhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die mit der Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen verbundenen Risiken, schwankende Metallpreise, unvorhergesehene Kosten und Ausgaben, Risiken im Zusammenhang mit staatlichen und umweltrechtlichen Vorschriften, sozialen Fragen, Genehmigungen und Lizenzen, die Unfähigkeit, Arbeitsprogramme wie erwartet abzuschließen, die Möglichkeit, dass sich die Pläne des Unternehmens in Bezug auf das Projekt aufgrund weiterer Planungen oder aus anderen Gründen ändern, sowie Unsicherheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Kosten der in Zukunft benötigten Finanzierungs en. Diese und andere Risiken, einschließlich derjenigen, die in GoldMining's jüngstem Jahresinformationsformular und anderen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der SEC eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich davon abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Erstellung solcher zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, als zutreffend erweisen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.
