AWS-Ausfall legt das halbe Internet lahm - und offenbart Amazons Schwäche. Doch die Aktie ist günstiger als seit Jahren. Einstiegschance? Ein Ausfall, der die digitale Welt erzittern lässt: In der Nacht zum Montag hat eine massive Störung bei Amazon Web Services (AWS) die Abhängigkeit der globalen Infrastruktur von wenigen Tech-Giganten einmal mehr schonungslos offengelegt. Zahlreiche Dienste - von Disney+ über Snapchat bis hin zu Regierungsseiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
