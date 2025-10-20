Am 09. Oktober hatten wir zuletzt im RuMaS Express-Service über Verbio ISIN: DE000A0JL9W6 berichtet und die Überschrift des Artikels lautete: "Tages-Aktiengewinn +9,02% | Tages-Zertifikatgewinn +24% |" Heute können wir rund 11 Prozent Aktien- und 23 Prozent Zertifikatgewinn melden. Ob die britische Großbank HSBC für den Kurssprung am Montag verantwortlich ist, wissen wir nicht. Aber in einer Analyse, die unter anderem auf der Website www.hsbc-zertifikate.de ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.