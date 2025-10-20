Wann ist die Börsen-Party vorbei?! - Thyssenkrupp im Fokus!
© 2025 aktienlust.tv
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|9,696
|9,714
|19:43
|9,692
|9,716
|19:43
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|19:30
|Wann ist die Börsen-Party vorbei?! - Thyssenkrupp im Fokus!
|Wann ist die Börsen-Party vorbei?! - Thyssenkrupp im Fokus
► Artikel lesen
|18:31
|Thyssenkrupp-Aktie im Fokus - Börsengang der Marinesparte sorgt für Aufsehen am Markt!
|18:19
|Von Thyssenkrupp zur Börse: TKMS startet Weg zum nächsten deutschen Rüstungschampion
|18:16
|AKTIE IM FOKUS 2: Starker TKMS-Börsenstart - Zeitweise wertvoller als Thyssen
| (Neu: Kurse aktualisiert, TKMS-Spitze über 100 Euro, Analystenstimmen) FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutschlands größter Marineschiffbauer TKMS ist am Montag erfolgreich an die Börse gegangen. Nach einem...
► Artikel lesen
|17:38
|Thyssenkrupp spaltet TKMS ab
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|THYSSENKRUPP AG
|9,716
|-19,40 %