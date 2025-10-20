Anzeige
Montag, 20.10.2025
Homeland Uranium: Vom Geheimtipp zum potenziellen Entwicklerstar
WKN: A3DTUQ | ISIN: GB00BM9XQ619 | Ticker-Symbol: T9G
Stuttgart
20.10.25 | 15:37
0,498 Euro
+1,22 % +0,006
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
Sonstige
Dow Jones News
20.10.2025 20:09 Uhr
PTA-Adhoc: Vidac Pharma Holding PLC: Geplanter Antrag auf Einbeziehung in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf (Teilbereich Primärmarkt)

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

London (pta000/20.10.2025/19:35 UTC+2)

Die VIDAC PHARMA HOLDING PLC gibt hiermit bekannt, dass sie beabsichtigt, einen Antrag auf Einbeziehung ihrer Aktien in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf, Teilbereich Primärmarkt, zu stellen. Die Einbeziehung der Aktien auch in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf (Primärmarkt) über die bereits bestehenden Einbeziehungen in die Freiverkehre der Börsen Hamburg, Stuttgart und Berlin hinaus soll dazu dienen, die Handelbarkeit der Aktie zugunsten der Investoren weiter zu erhöhen, insbesondere durch eine spätere Einbeziehung der Aktie in den XETRA-Handel. Die Einbeziehung der Aktien in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf (Primärmarkt) ist nach derzeitigem Stand für Anfang November geplant. Die Einbeziehung steht unter der Voraussetzung der Zustimmung der Börse Düsseldorf und kann daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht sicher vorausgesagt werden.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Vidac Pharma Holding PLC 
           20-22 Wenlock Road 
           N1 7GU London 
           Vereinigtes Königreich 
Ansprechpartner:   Sven Radke 
Tel.:         +972-544-999951 
E-Mail:        sandragamzon@gmail.com 
Website:       www.vidacpharma.com 
ISIN(s):       GB00BM9XQ619 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1760981700879 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 20, 2025 13:35 ET (17:35 GMT)

© 2025 Dow Jones News
