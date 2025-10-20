DJ PTA-Adhoc: Vidac Pharma Holding PLC: Geplanter Antrag auf Einbeziehung in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf (Teilbereich Primärmarkt)

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Vidac Pharma Holding PLC: Geplanter Antrag auf Einbeziehung in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf (Teilbereich Primärmarkt)

London (pta000/20.10.2025/19:35 UTC+2)

Die VIDAC PHARMA HOLDING PLC gibt hiermit bekannt, dass sie beabsichtigt, einen Antrag auf Einbeziehung ihrer Aktien in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf, Teilbereich Primärmarkt, zu stellen. Die Einbeziehung der Aktien auch in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf (Primärmarkt) über die bereits bestehenden Einbeziehungen in die Freiverkehre der Börsen Hamburg, Stuttgart und Berlin hinaus soll dazu dienen, die Handelbarkeit der Aktie zugunsten der Investoren weiter zu erhöhen, insbesondere durch eine spätere Einbeziehung der Aktie in den XETRA-Handel. Die Einbeziehung der Aktien in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf (Primärmarkt) ist nach derzeitigem Stand für Anfang November geplant. Die Einbeziehung steht unter der Voraussetzung der Zustimmung der Börse Düsseldorf und kann daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht sicher vorausgesagt werden.

