Während neue Medikamente die Schlagzeilen dominieren, sind es oft Zulieferer und Serviceanbieter, die langfristig solide Renditen liefern. Drei Beispiele: Thermo Fisher Scientific, BioNxt Solutions und AptarGroup - allesamt Enabler für Pharma- und Biotech-Unternehmen. Wir stellen ihre Geschäftsmodelle und Märkte vor und zeigen, bei welchen Werten Anleger besondere Chancen wittern können - vor allem BioNxt besetzt mit seinen Innovationen spannende Nischen.Den vollständigen Artikel lesen ...
