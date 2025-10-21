Europa hat ein Rohstoffproblem. Egal ob Seltene Erden, Wolfram oder sonstige kritische Metalle. Dies ist nicht nur für die Rüstung kritisch, sondern unzählige Branchen - bis hin zu KI. Darüber hat die FAZ mit Almonty-Chef Lewis Black gesprochen und widmet dem Thema fast eine komplette Seite. Fazit: Europa muss aufwachen. Die USA machen längst Nägel mit Köpfen und sichern sich über die Beteiligung an Rohstoffunternehmen aus kritischen Bereichen den Zugriff für ihre Industrie. Beispiele sind MP Materials und Lithium Americas. Das Zögern Europas könnte auch für Rheinmetall gefährlich werden, auch wenn Anleger das Risiko derzeit ausblenden. Immerhin expandiert der Konzern auch in den USA. Hoffentlich hat Verteidigungsminister Pistorius das Thema bei seinem Besuch in Kanada auf dem Schirm.

