Fidelity US Quality Income $ Inc FUSD - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 21
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UID
|Date:
|20/10/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|12.05
|Shrs:
|115,900,000.00
|Tckr:
|FUSD
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|10,350
|10,354
|09:35
|10,350
|10,354
|09:36
