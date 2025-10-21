Mitteilung der Formycon AG:

Formycon setzt neuen Standard: FYB201/Ranivisio® ist das erste Ranibizumab-Biosimilar Europas in einer Fertigspritze

- Innovative Fertigspritze (PFS) für intravitreale Injektionen¹ bietet verbessertes Handling sowie hohe Dosiergenauigkeit und Anwenderfreundlichkeit

- Teva Pharmaceutical Industries Ltd. übernimmt die Vermarktung der FYB201/Ranivisio®²-Fertigspritze in Europa

- Der Vermarktungsstart erfolgte im Oktober 2025 in Frankreich; weitere Länder - darunter Deutschland - folgen sukzessive

- FYB201/Ranivisio® PFS erweitert die therapeutischen Anwendungsmöglichkeiten und vergrößert das Potenzial des Ranibizumab-Biosimilars FYB201 im europäischen Raum

Die Formycon AG (FWB: FYB, "Formycon"), die Bioeq AG ("Bioeq") und Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE/TASE: TEVA, "Teva") geben gemeinsam den Vermarktungsstart von FYB201/Ranivisio®, dem ersten Lucentis®3-Biosimilar in einer von ...

