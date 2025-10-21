Unterföhring (ots) -
21. Oktober 2025. Ohne Smartphone ziemlich smart. Zum Start der Prime-Time-Reportage-Wochen am Montag auf ProSieben und auf Joyn geht Jenke vom Wilmsdorff einen neuen Versuch ein mit "JENKE. Experiment. Nicht ohne mein Handy - Wie uns Social Media und Smartphones abhängig machen". Seine zwei Wochen ohne Handy begeistern am Montagabend sehr gute 10,0 Prozent der ProSieben-Senderzielgruppe (14-49 J.).
Insgesamt verfolgen 2,1 Millionen Menschen (Netto-Reichweite Z. ab 3 J.) den Auftakt der Reportage-Reihe mit Jenke von Wilmsdorff, Linda Zervakis und Thilo Mischke.
So geht es in den Prime-Time-Reportage-Wochen weiter.
Das ProSieben und Joyn Factual-Line-Up im Herbst:
Montag, 27. Oktober 2025, 20:15 Uhr, "LINDA ZERVAKIS. Under attack - wer Deutschland bedroht und wie wir uns wehren."
Montag, 3. November 2025, 20:15 Uhr, "JENKE. Report. Der Traum vom schnellen Geld - Wie werde ich reich?".
Im Anschluss "Uncovered. Gekaufte Liebe - die geheime Welt der Host Clubs in Tokio".
Montag, 10. November 2025, 20:15 Uhr, "THILO MISCHKE. Spurlos verschwunden - der Deutsche aus dem Folterknast".
Montag, 17. November 2025, 20:15 Uhr, "JENKE. Zeitreise".
Montag, 24. November 2025, 20:15 Uhr, "LINDA ZERVAKIS. Dumm, dümmer, Deutschland? Raus aus der Bildungskrise!".
Montag, 1. Dezember 2025, 20:15 Uhr, "THILO MISCHKE. Dikta-Tour - das Comeback der Autokraten".
Basis: Marktstandard Bewegtbild
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 21.10.2025 (vorläufig gewichtet)
Pressekontakt:
Nathalie Galina/Frank Wolkenhauer
Communication & PR
Unit Show & Comedy
phone. +49 (0) 89 95 07 -1186/ -1158
nathalie.galina@seven.one
frank.wolkenhauer@seven.one
Photo Production & Editing
Elisa Taupert/Clarissa Schreiner
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1170 /-1191
email: elisa.taupert@seven.one
clarissa.schreiner@seven.one
Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6141734
21. Oktober 2025. Ohne Smartphone ziemlich smart. Zum Start der Prime-Time-Reportage-Wochen am Montag auf ProSieben und auf Joyn geht Jenke vom Wilmsdorff einen neuen Versuch ein mit "JENKE. Experiment. Nicht ohne mein Handy - Wie uns Social Media und Smartphones abhängig machen". Seine zwei Wochen ohne Handy begeistern am Montagabend sehr gute 10,0 Prozent der ProSieben-Senderzielgruppe (14-49 J.).
Insgesamt verfolgen 2,1 Millionen Menschen (Netto-Reichweite Z. ab 3 J.) den Auftakt der Reportage-Reihe mit Jenke von Wilmsdorff, Linda Zervakis und Thilo Mischke.
So geht es in den Prime-Time-Reportage-Wochen weiter.
Das ProSieben und Joyn Factual-Line-Up im Herbst:
Montag, 27. Oktober 2025, 20:15 Uhr, "LINDA ZERVAKIS. Under attack - wer Deutschland bedroht und wie wir uns wehren."
Montag, 3. November 2025, 20:15 Uhr, "JENKE. Report. Der Traum vom schnellen Geld - Wie werde ich reich?".
Im Anschluss "Uncovered. Gekaufte Liebe - die geheime Welt der Host Clubs in Tokio".
Montag, 10. November 2025, 20:15 Uhr, "THILO MISCHKE. Spurlos verschwunden - der Deutsche aus dem Folterknast".
Montag, 17. November 2025, 20:15 Uhr, "JENKE. Zeitreise".
Montag, 24. November 2025, 20:15 Uhr, "LINDA ZERVAKIS. Dumm, dümmer, Deutschland? Raus aus der Bildungskrise!".
Montag, 1. Dezember 2025, 20:15 Uhr, "THILO MISCHKE. Dikta-Tour - das Comeback der Autokraten".
Basis: Marktstandard Bewegtbild
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 21.10.2025 (vorläufig gewichtet)
Pressekontakt:
Nathalie Galina/Frank Wolkenhauer
Communication & PR
Unit Show & Comedy
phone. +49 (0) 89 95 07 -1186/ -1158
nathalie.galina@seven.one
frank.wolkenhauer@seven.one
Photo Production & Editing
Elisa Taupert/Clarissa Schreiner
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1170 /-1191
email: elisa.taupert@seven.one
clarissa.schreiner@seven.one
Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6141734
© 2025 news aktuell