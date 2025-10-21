Unterföhring (ots) -21. Oktober 2025. Ohne Smartphone ziemlich smart. Zum Start der Prime-Time-Reportage-Wochen am Montag auf ProSieben und auf Joyn geht Jenke vom Wilmsdorff einen neuen Versuch ein mit "JENKE. Experiment. Nicht ohne mein Handy - Wie uns Social Media und Smartphones abhängig machen". Seine zwei Wochen ohne Handy begeistern am Montagabend sehr gute 10,0 Prozent der ProSieben-Senderzielgruppe (14-49 J.).Insgesamt verfolgen 2,1 Millionen Menschen (Netto-Reichweite Z. ab 3 J.) den Auftakt der Reportage-Reihe mit Jenke von Wilmsdorff, Linda Zervakis und Thilo Mischke.So geht es in den Prime-Time-Reportage-Wochen weiter.Das ProSieben und Joyn Factual-Line-Up im Herbst:Montag, 27. Oktober 2025, 20:15 Uhr, "LINDA ZERVAKIS. Under attack - wer Deutschland bedroht und wie wir uns wehren."Montag, 3. November 2025, 20:15 Uhr, "JENKE. Report. Der Traum vom schnellen Geld - Wie werde ich reich?".Im Anschluss "Uncovered. Gekaufte Liebe - die geheime Welt der Host Clubs in Tokio".Montag, 10. November 2025, 20:15 Uhr, "THILO MISCHKE. Spurlos verschwunden - der Deutsche aus dem Folterknast".Montag, 17. November 2025, 20:15 Uhr, "JENKE. Zeitreise".Montag, 24. November 2025, 20:15 Uhr, "LINDA ZERVAKIS. Dumm, dümmer, Deutschland? Raus aus der Bildungskrise!".Montag, 1. Dezember 2025, 20:15 Uhr, "THILO MISCHKE. Dikta-Tour - das Comeback der Autokraten".Basis: Marktstandard BewegtbildQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 21.10.2025 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Nathalie Galina/Frank WolkenhauerCommunication & PRUnit Show & Comedyphone. +49 (0) 89 95 07 -1186/ -1158nathalie.galina@seven.onefrank.wolkenhauer@seven.onePhoto Production & EditingElisa Taupert/Clarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1170 /-1191email: elisa.taupert@seven.oneclarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6141734