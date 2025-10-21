© Foto: Ren Junchuan/Xinhua via ZUMA Wire/dpaDer starke Kursanstieg beim Hersteller von Fleischersatzprodukten Beyond Meat sorgt für Furore, doch er ist nicht der einzige Short Squeeze, der aktuell läuft. Beyond Meat ist nicht der einzige, aktuell laufende Short-Squeeze ... Zum Wochenauftakt verzeichnete die Aktie von Beyond Meat trotz existenzieller Krise des Unternehmens einen Kursanstieg von 127,7 Prozent. In der Nachbörse steigerten sich die Papiere des Fleischersatzherstellers sogar um weitere 15,0 Prozent. Gegenüber den Allzeittiefs bei rund 0,50 US-Dollar haben sich die Papiere damit in kürzester Zeit mehr als verdreifacht. Hinter dem starken Kursanstieg steckt eine Kombination aus sprunghaft angestiegenem …Den vollständigen Artikel lesen ...
