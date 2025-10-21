© Foto: CFOTO - CFOTODer Kurs von Beyond Meat hat einen langen Absturz hinter sich. Jetzt wird die Aktie plötzlich zum Meme-Stock und geht steil. Grund ist ein von Kleinanlegern ausgelöster Shortsqueeze. Stimmen aus dem Reddit- und wO-Forum! Der Kurssprung am Montag war das Ergebnis eines typischen Shortsqueez . Nach Daten von Bloomberg sind derzeit rund 10,5 Prozent der frei handelbaren Beyond-Meat-Aktien leerverkauft - rund 39,6 Millionen Stück. Mit einer "Days-to-Cover"-Ratio von 4,4 Tagen würde das Schließen dieser Short-Positionen erheblichen Kaufdruck erzeugen und den Kurs weiter in die Höhe treiben. Im Subreddit r/smallstreetbets überschlagen sich derweil die Kommentare. User paytoplay69 schreibt: "Ich …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE