Datum der Anmeldung:
17.10.2025
Aktenzeichen:
B3-98/25
Unternehmen:
Cencora Inc., Conshohocke, (PA, USA) (ehemals AmerisourceBergen); Erwerb sämtlicher Anteile an und alleiniger Kontrolle über NextPharma Logistics GmbH, Bielefeld;
Produktmärkte:
Pharmazeutische Logistikdienstleistungen für Großhandel und Hersteller
