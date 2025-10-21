Burnaby, BC - 21. Oktober 2025 / IRW-Press / NatBridge Resources Ltd. ("NatBridge" oder das "Unternehmen") (CSE: NATB | OTCID: NATBF | FWB: GI80), freut sich bekannt zu geben, dass es mit Teras Resources Ltd. USA - einem nicht verbundenen Unternehmen in Nevada ("Teras") - einen endgültigen Kaufvertrag über Mineralrechte ("der Vertrag") zum Erwerb bestimmter Bergbaukonzessionen und damit verbundener Liegenschaftsrechte abgeschlossen hat, die das Goldprojekt Cahuilla in Imperial County (Kalifornien) umfassen.

Gemäß den Bedingungen des am 18. Oktober 2025 unterzeichneten Vertrags erwirbt NatBridge 100 % der Untergrundmineralrechte für die Landparzellen 45 und 46 der Liegenschaft Cahuilla. Diese umfassen gemäß einem abgeschlossenen technischen Bericht nach NI 43-101 etwa 12.290.139 Tonnen, die insgesamt 122.211 Unzen angedeutete Goldressourcen bei einem Cutoff-Gehalt von 0,005 Unzen/Tonne enthalten. Teras wird ein Gesamtentgelt im Wert von ungefähr 2,75 Millionen US$ erhalten, bestehend aus: (i) einer zuvor geleisteten ersten Zahlung von 50.000 US$; (ii) einer zweiten Zahlung in Höhe von 277.505,60 US$, zahlbar innerhalb von zwei Monaten nach Unterzeichnung des Vertrags; und (iii) einer abschließenden Zahlung von 2.427.550,40 US$, zahlbar innerhalb von 30 Kalendertagen ab dem ersten Token Sale von NatGold Digital Ltd., der die Phase-1-Goldressourcen repräsentiert (der "Tokenisierungs-Event").

"Der Kauf der Cahuilla-Mineralrechte spiegelt unseren disziplinierten Ansatz wider, Werte durch den gezielten Erwerb von hochwertigen Mineralressourcen zu schaffen", so Stephen Moses, CEO von NatBridge Resources Ltd. "Cahuilla stellt genau die Art von Gelegenheit dar, die wir nachverfolgen - ein bestehendes und gut dokumentiertes Goldprojekt, das mit unserem Augenmerk auf solide Geologie, nachhaltigem Wachstum und langfristiger Werteschöpfung für unsere Aktionäre in Einklang steht."

Nach Abschluss aller im Vertrag genannten Zahlungen wird NatBridge nicht mehr für laufende Gebühren im Zusammenhang mit den Untergrundrechten oder Verpflichtungen im Zusammenhang mit den Oberflächenrechten verantwortlich sein.

Die Liegenschaft Cahuilla liegt im Nordwesten des Imperial County in Kalifornien und besteht aus etwa 1.680 Acres patentierter Claims. Die Liegenschaft verfügt über eine angedeutete Ressourcenschätzung von ungefähr 1,751 Millionen Unzen Gold bei einem Cutoff-Gehalt von 0,005 Unzen/Tonne - wie aufgeführt im Bericht "Amended Technical Report on the Cahuilla Project Gold and Silver Resources, Imperial County, California" vom 10. März 2021, der von Steven D. Craig, C.P.G., et al. verfasst wurde (der "technische Bericht") und in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") erstellt wurde.

"Wir sind sehr erfreut, diesen Vertrag mit NatBridge abzuschließen, und sehen ihn als einen erheblichen Schritt nach vorn für beide Unternehmen", meinte Joseph Carrabba, CEO von Teras Resources Inc. "NatBridge hat ein deutliches und professionelles Engagement für das Projekt Cahuilla gezeigt, und wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit fortzusetzen, während wir gemeinsam auf den Abschluss der nächsten Phase der Transaktion hinarbeiten."

Die Parteien arbeiten weiterhin gemeinschaftlich daran, die Mineralrechte der Phase 2 auszuhandeln. Gemäß dem technischen Bericht umfasst die Phase 2 eine Ressource von ungefähr 50.702.466 Tonnen mit einer angedeuteten Goldressource von ungefähr 496.535 Unzen bei einem Cutoff-Gehalt von 0,005 Unzen/Tonne. NatBridge führt aktiv Gespräche mit Teras zu Phase 2, und die Parteien beabsichtigen, den Erwerb von Phase 2 auf derselben Pro-Unze-Preisgestaltung wie Phase 1 auszuhandeln. Die Zahlungsbedingungen können dabei im gegenseitigen Einvernehmen abgeändert werden, insbesondere im Verhältnis zu den Zeitrahmen der Tokenisierung und dem Marktbedarf.

Phase 3, die Gebiete umfasst, die derzeit im Besitz von Stammesvölkern der Native Americans in der Gegend sind, wurde noch nicht offiziell in Erwägung gezogen, könnte aber in zukünftigen Gesprächen der Parteien mitinbegriffen werden.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen, einer Due-Diligence-Prüfung, dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen und der Compliance mit allen maßgeblichen Anforderungen. Es kann keinerlei Zusicherung gemacht werden, dass die Transaktion wie geplant durchgeführt werden wird.

Qualifizierter Sachverständiger

Lawrence Segerstrom, CPG, Berater von NatBridge und qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über NatBridge Resources Ltd.

NatBridge Resources Ltd. (CSE: NATB) (OTCID: NATBF) (FWB: GI80) ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das auch in den USA und Deutschland notiert ist und die Goldressourcenversorgung des revolutionären, zum Patent angemeldeten digitalen Gold-Tokenisierungs-Ökosystems von NatGold Digital Ltd. ("NatGold Digital") anführt. Dieser innovative Ansatz definiert die Wertschöpfung von Gold durch Tokenisierung neu, indem er die physische Förderung - und damit verbundene ökologische, soziale und finanzielle Belastungen - durch einen blockchain-basierten, umweltfreundlichen "digitalen Abbauprozess" ersetzt. Der Schwerpunkt der Strategie von NatBridge liegt auf der Versorgungsseite des NatGold-Ökosystems. Durch den Erwerb von Goldressourcen, die den Qualifikationskriterien von NatGold Digital entsprechen und die die strengen Token-Zertifizierungsstandards von NatGold Digital erfüllen, positioniert sich NatBridge als Schlüsselfigur in einer Branche, die sich an der Schnittstelle von drei globalen Investmenttrends bewegt: Gold, nachhaltiges Investieren und Tokenisierung realer Vermögenswerte.

Für das Board,

Stephen Moses, CEO & Direktor

NatBridge Resources Ltd.

mailto:Info@NatBridgeResources.com

+1 (778) 372-9723

Investor Relations

mailto:IR@NatBridgeResources.com

+1 (778) 372-9062

Die Canadian Securities Exchange (die "CSE") und das Marktregulierungsorgan (in den Statuten der CSE als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Begriffe wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "erwartet", "erwartet nicht" oder "glaubt" oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder durch Aussagen gekennzeichnet, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden". Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem der vollständige oder teilweise Abschluss der hierin genannten Transaktion, der Erhalt aller für den Abschluss der Transaktion erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Aussagen zur Geschäftsstrategie von NatBridge, einschließlich des Erwerbs und der Zertifizierung von Goldressourcen gemäß den Token-Standards von NatGold Digital, die Teilnahme am Gold-Tokenisierungs-Ökosystem von NatGold Digital, das Potenzial für das Blockchain-gestützte, umweltfreundliche digitale Mining und die Positionierung innerhalb der Trends von Gold, nachhaltige Investitionen und die Tokenisierung realer Vermögenswerte sowie die Möglichkeit, dass das Tokenisierungsereignis aufgrund unzureichender Nachfrage, regulatorischer Beschränkungen oder anderer unvorhergesehener Faktoren nicht innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt nicht stattfindet. Diese Aussagen beziehen sich auf erwartete Entwicklungen, Geschäftstätigkeiten, Expansionspläne, Schätzungen, Erwartungen, Prognosen, Ziele, Vorhersagen hinsichtlich der zukünftigen Geschäftsentwicklung und den Erhalt erforderlicher Genehmigungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen und Annahmen des Managements wider, die auf den zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung verfügbaren Informationen basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von NatBridge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die Unfähigkeit, die Bedingungen und den entsprechenden Abschluss der Vereinbarung zu vereinbaren, der Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen zum Abschluss der hierin genannten Transaktionen, die Fähigkeit, Goldressourcen zu identifizieren und zu erwerben, die den Qualifikationskriterien und Token-Zertifizierungsstandards von NatGold Digital entsprechen, die Wirksamkeit und Einführung digitaler Gold-Tokenisierungsprozesse, technologische Entwicklungen, die Marktnachfrage, zukünftige Edelmetallpreise, regulatorische Änderungen sowie die ökologischen, sozialen und finanziellen Auswirkungen der Nutzung digitaler Miningbetriebe im Vergleich zur traditionellen Gewinnung. Weitere Risiken sind in den Abschnitten zu den Risikofaktoren in den Wertpapierunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ beschrieben.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich. Darüber hinaus ist das Unternehmen nicht verpflichtet, die Erwartungen oder Aussagen von Dritten in Bezug auf die oben genannten Punkte zu kommentieren.

