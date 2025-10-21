Anzeige
Mehr »
Dienstag, 21.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Uran-Aktien gehen durch die Decke - diese Aktie könnte der nächste Highflyer sein!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3C35W | ISIN: DE000A3C35W0 | Ticker-Symbol: 7V0
Xetra
21.10.25 | 10:56
7,200 Euro
-0,69 % -0,050
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
DARWIN AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DARWIN AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
7,0507,35011:24
Dow Jones News
21.10.2025 10:33 Uhr
135 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-News: Darwin AG: Neue Projekte im Bereich medizinische Genetik

DJ PTA-News: Darwin AG: Neue Projekte im Bereich medizinische Genetik

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Darwin AG: Neue Projekte im Bereich medizinische Genetik

München, den 21.10.2025 (pta000/21.10.2025/10:00 UTC+2)

Die Tochtergesellschaften der Darwin AG (ISIN DE000A3C35W0), namentlich die Novogenia GmbH und die HLN Genetik GmbH jeweils mit Sitz in Österreich haben im Bereich der medizinischen Genetik wesentliche Projekterfolge erzielt:

Die HLN Genetik konnte einen Großauftrag im Bereich der medizinischen Genetik generieren, der den Umsatz der Gesellschaft im kommenden Geschäftsjahr voraussichtlich um über 50% steigern wird. Die HLN Genetik kooperiert dabei mit einer großen österreichischen Klinik. Damit ist der seit Januar neu aufgestellten Geschäftsführung der HLN ein richtungsweisender Vertriebserfolg gelungen. Wesentlich für die Kooperation sind dabei im Vergleich zu Wettbewerbern signifikant verkürzte Bearbeitungszeiten unter Aufrechterhaltung von höchsten Qualitätsstandards.

Das genetische Labor der Novogenia hat indes die Zertifizierungsarbeiten für die CLIA-Zertifizierung (Clinical Laboratory Improvement Amendments) abgeschlossen. Damit sind die formalen Voraussetzungen hergestellt, um auch für den US-Markt medizinische Genanalysen anzubieten. Dies ist ein wesentlicher Baustein in der Ausweitung der Kooperation mit REVIV und 10X Health auf den Bereich der medizinischen Genetik.

"Die Vertriebserfolge und die erfolgreiche Zertifizierung zeigen, dass wir auch im Bereich der medizinischen Genetik unsere Wettbewerbsfähigkeit kontinuierlich unter Beweis stellen" analysiert CEO Dr. Daniel Wallerstorfer. "Diese Erfolge bestätigen unseren Wachstumstrend über das Jahr 2025 hinaus" so der Unternehmensgründer weiter.

Über die Darwin AG

Die "Darwin Gruppe" (d.h. Darwin AG inklusive der Tochter- und Enkelgesellschaften) mit Hauptsitz in München (Deutschland) ist ein europäisches Biotechnologieunternehmen insbesondere im Bereich Humangenetik. Die im eigenen Labor durchgeführten Genanalysen finden Anwendung in der Diagnostik, Therapie und Prävention von Krankheiten sowie in der Herstellung von individuell konzipierten Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika. Darwin agiert dabei auch als Partner für Ärzte, Therapeuten, Apotheker, Ernährungsberater oder Fitnesstrainer und hilft durch die Analyse der jeweiligen genetischen Prädisposition des Patienten oder Kunden, eine für dessen Bedürfnisse möglichst optimale Behandlung bzw. Betreuung zu gewährleisten. Darüber hinaus investiert Darwin in innovative Unternehmen im Bereich Biotech, Healthcare und Life Sciences.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Darwin AG 
           Brienner Straße 7 
           80333 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Daniel Wallerstorfer 
Tel.:         +49 89 20 500 450 
E-Mail:        investor.relations@darwin-biotech.com 
Website:       www.darwin-biotech.com 
ISIN(s):       DE000A3C35W0 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1761033600876 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2025 04:00 ET (08:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.