PTA-News: Darwin AG: Sehr guten Quartalsergebnissen im 3. Quartal 2025

Darwin AG: Sehr guten Quartalsergebnissen im 3. Quartal 2025

München, den 05.12.2025 (pta000/05.12.2025/10:00 UTC+1)

Die Darwin AG (ISIN DE000A3C35W0) hat heute den freiwilligen Quartalsbericht zum 30.09.2025 veröffentlicht.

Die positive Umsatzentwicklung des ersten Halbjahrs hält dabei an. So erwirtschaftete der Konzern in den ersten drei Quartalen 2025 mit ca. 41,4 Mio. EUR bereits ca. 60% mehr Umsatz als im gesamten Jahr 2024. Das Konzernergebnis vor Steuern der ersten drei Quartale in Höhe von ca. 4,6 Mio. EUR profitiert dabei von einem im Vergleich zu den vorangegangenen Quartalen deutlich erhöhten Quartalsergebnis vor Steuern in Höhe von ca. 2,5 Mio. EUR.

"Das außerordentlich erfreuliche Quartalsergebnis zeigt, dass wir uns in der Darwin-Gruppe auf dem richtigen Weg befinden." analysiert CEO Dr. Daniel Wallerstorfer. "Für die Zukunft antizipieren wir weitere Umsatzsteigerungen bei steigenden operativen Margen" so der Unternehmensgründer weiter.

Die Quartalsmitteilung steht unter www.darwin-biotech.com/de/finanzberichte zum Download bereit.

Über die Darwin AG

Die "Darwin Gruppe" (d.h. Darwin AG inklusive der Tochter- und Enkelgesellschaften) mit Hauptsitz in München (Deutschland) ist ein europäisches Biotechnologieunternehmen insbesondere im Bereich Humangenetik. Die im eigenen Labor durchgeführten Genanalysen finden Anwendung in der Diagnostik, Therapie und Prävention von Krankheiten sowie in der Herstellung von individuell konzipierten Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika. Darwin agiert dabei auch als Partner für Ärzte, Therapeuten, Apotheker, Ernährungsberater oder Fitnesstrainer und hilft durch die Analyse der jeweiligen genetischen Prädisposition des Patienten oder Kunden, eine für dessen Bedürfnisse möglichst optimale Behandlung bzw. Betreuung zu gewährleisten. Darüber hinaus investiert Darwin in innovative Unternehmen im Bereich Biotech, Healthcare und Life Sciences.

Aussender: Darwin AG Brienner Straße 7 80333 München Deutschland Ansprechpartner: Daniel Wallerstorfer Tel.: +49 89 20 500 450 E-Mail: investor.relations@darwin-biotech.com Website: www.darwin-biotech.com ISIN(s): DE000A3C35W0 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access)

