PTA-News: Private Assets SE & Co. KGaA: Abschluss einer verbindlichen Vereinbarung mit DYWIDAG Systems International zum Erwerb der französischen TAM Groupe

Hamburg, den 21. Oktober 2025. Die Private Assets SE & Co. KGaA (Private Assets) hat eine verbindliche Vereinbarung zum Erwerb der vollständigen Anteile an der TAM Groupe, einem französischen Marktführer in der Herstellung und dem Vertrieb von Produkten für die Betonbauindustrie, vom bisherigen Eigentümer DYWIDAG Systems International (DYWIDAG) unterzeichnet. Die Transaktion soll bis Anfang Dezember 2025 abgeschlossen werden. Mit der Übernahme der TAM Groupe erweitert Private Assets ihre Präsenz in Frankreich: Es wird bereits das dritte französische Unternehmen im Portfolio der Hamburger Beteiligungsgesellschaft sein.

Die TAM Groupe wurde 1957 in Moissy-Cramayel in Frankreich gegründet und setzt sich aus den Marken Technique Béton, Arteon und Mandelli-Setra zusammen. Das Unternehmen verfügt insgesamt über 8 Vertriebszentren und 3 Produktionsstandorte in Frankreich. Die Produktpalette rund um Beton reicht vom Bau bis zur Instandhaltung und deckt die Bereiche Fundamente, Abdichtungen, strukturelle Fugen, Reparaturen und Befestigungs- und Hebewerkzeuge ab.

Dr. Björn Schlosser, Managing Director Private Assets France S.A.S: "Wir freuen uns auf die neuen Kollegen der TAM Groupe und auf die vor uns liegenden Aufgaben. Wir sind uns sicher, dass wir gemeinsam in enger Zusammenarbeit mit dem Management-Team und den Mitarbeitern weitere Ertragspotenziale heben und die Marktposition des Unternehmens durch die geografische Expansion in weitere Märkte ausbauen können. Die TAM Groupe verfügt über ausgezeichnete Produkte und starke Marken, die es nun gilt, weiterzuentwickeln."

Hugh Pelham, CEO von DYWIDAG fügt an: "Wir bedanken uns herzlich bei der gesamten TAM Groupe. Gemeinsam mit dem Management der TAM Groupe haben wir das Unternehmen für zukünftiges Wachstum positioniert und sind zuversichtlich, dass Private Assets bestens aufgestellt ist, um die TAM Groupe in ihrem nächsten Entwicklungsschritt voranzubringen."

Über Private Assets Die Private Assets SE & Co. KGaA ist eine in Hamburg ansässige Beteiligungsgesellschaft, die auf Unternehmensbeteiligungen in Sondersituationen spezialisiert ist. Die Aktien werden im m:access der Börse München sowie im Freiverkehr der Börsen Hamburg und Berlin unter der Wertpapierkennnummer A3H223 gehandelt.

Private Assets beteiligt sich an Konzernabspaltungen und mittelständischen Unternehmen mit heute unterdurchschnittlicher Performance. Ein weiterer Beteiligungsschwerpunkt sind Unternehmen mit offenen Nachfolgefragen. Das Management von Private Assets hat viele Jahre Erfahrung und einen nachweisbaren Track Record bei Investments in Sondersituationen. Zur notwendigen schnellen Umsetzung verfügt die Gesellschaft über ein eingespieltes Team mit Inhouse-Erfahrung in Bereichen wie Product-Supply, Project-Management, Sales & Marketing, Recht und Finanzen. Durch die enge operative Begleitung seitens Private Assets erzielt die Gesellschaft in ihren Beteiligungen schnelle, effiziente und nachhaltige Veränderungen.

Weitere Informationen finden sich unter www.private-assets.de.

