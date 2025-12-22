DJ PTA-News: Private Assets SE & Co. KGaA: Erfolgreiches Closing des Verkaufs der Instalighting GmbH

Hamburg, den 22. Dezember 2025. Die Private Assets SE & Co. KGaA (Private Assets, WKN A3H223) hat wie geplant den Verkauf sämtlicher Anteile an der Instalighting GmbH vollzogen. Das Unternehmen entwickelt und fertigt integrierte Systeme aus Leuchten und Steuerung für moderne Architekturbeleuchtung sowohl für Indoor als auch für Outdoor-Anwendungen. Käufer der Instalighting GmbH ist eine Gruppe privater Investoren mit Sitz in München.

Über die Private Assets SE & Co. KGaA Die Private Assets SE & Co. KGaA ist eine in Hamburg ansässige Beteiligungsgesellschaft, die auf Unternehmensbeteiligungen in Sondersituationen spezialisiert ist. Die Aktien werden im m:access der Börse München sowie im Freiverkehr der Börsen Hamburg und Berlin unter der Wertpapierkennnummer A3H223 gehandelt. Private Assets beteiligt sich an Konzernabspaltungen und mittelständischen Unternehmen mit heute unterdurchschnittlicher Performance. Ein weiterer Beteiligungsschwerpunkt sind Unternehmen mit offenen Nachfolgefragen. Das Management von Private Assets hat viele Jahre Erfahrung und einen nachweisbaren Track Record bei Investments in Sondersituationen. Zur notwendigen schnellen Umsetzung verfügt die Gesellschaft über ein eingespieltes Team mit Inhouse-Erfahrung in Bereichen wie Product-Supply, Project-Management, Sales & Marketing, Recht und Finanzen. Durch die enge operative Begleitung und aktives Management seitens der Gesellschafter erzielt die Private Assets SE & Co. KGaA in ihren Beteiligungen schnelle, effiziente und nachhaltige Veränderungen.

Weitere Informationen finden sich unter www.private-assets.de.

Ansprechpartner Investor Relations edicto GmbH Ralf Droz / Jessica Pommer Tel.: +49(0)69/90550550 E-Mail: PrivateAssets@edicto

