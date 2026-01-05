EQS-News: Private Assets SE & Co. KGaA
Private Assets SE & Co. KGaA schließt Erwerb der französischen TAM Groupe ab
Hamburg, den 5. Januar 2026
Die Private Assets SE & Co. KGaA (Private Assets) hat zum Jahresende 2025 den Erwerb der französischen TAM Groupe erfolgreich abgeschlossen. Die TAM Groupe gehört in Frankreich zu den Marktführern in der Herstellung und dem Vertrieb von Produkten für die Betonbauindustrie. Sie wird repräsentiert durch die Marken Technique Béton, Arteon und Mandelli-Setra. Zielsetzung der Private Assets ist es neben der Weiterentwicklung der Marken und der Produktpalette auch die geografische Ausweitung und den Ausbau vorhandener Märkte voranzutreiben. Die TAM Groupe wird bereits im Abschluss zum 31. Dezember 2025 der Private Assets berücksichtigt.
