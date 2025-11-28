DJ PTA-Adhoc: Private Assets SE & Co. KGaA: Private Assets SE & Co. KGaA hat erfolgreich Beteiligung Instalighting GmbH verkauft

Hamburg, den 28. November 2025. Die Private Assets SE & Co. KGaA (Private Assets) hat nach erfolgreicher Restrukturierung und Neupositionierung für ihre 2022 erworbene 100%-Beteiligung Instalighting GmbH heute einen Vertrag zum Verkauf sämtlicher Anteile an der Gesellschaft unterzeichnet. Der Vollzug des Verkaufs wird voraussichtlich in den nächsten drei Wochen erfolgen. Käufer des deutschen Lichttechnologie-Unternehmens ist eine Gruppe privater Investoren mit Sitz in München. Die Instalighting GmbH erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von ca. 10 Mio. Euro und hat 49 Mitarbeiter. Durch den Verkauf generiert Private Assets einen positiven Effekt auf den Jahresüberschuss im niedrigen siebenstelligen Bereich.

Private Assets hatte im Jahr 2022 die Instalighting GmbH als ausgegliederte Lichtsparte von der Insta GmbH erworben. Die Gesellschaft entwickelt und fertigt integrierte Systeme aus Leuchten und Steuerung für moderne Architekturbeleuchtung für sowohl Indoor als auch für Outdoor-Anwendungen. Im Zuge der Übernahme wurde ein neues Managementteam integriert und das Geschäft mit eigenen Produkten sowie das Export-Geschäft ausgebaut. Private Assets hat die Geschäftsführung vor allem bei der Strategiefindung und bei operativen Wertschöpfungsprozessen unterstützt.

Sven Dübbers, CEO der Private Assets: "Wir freuen uns über den erfolgreichen Exit bei der Instalighting GmbH. Diese erfolgreiche Transaktion unterstreicht die Strategie der Private Assets, Unternehmen nachhaltig zu restrukturieren und bestätigt die Werthaltigkeit des aktuellen Portfolios. Wir sind zuversichtlich, dass durch die Übernahme das Unternehmen seinen eingeschlagenen Wachstumspfad fortsetzen wird."

Stefan Hackl, Geschäftsführer der Instalighting GmbH: "Wir blicken auf eine extrem erfolgreiche Zusammenarbeit mit Private Assets zurück. Während der engen Zusammenarbeit mit Private Assets konnten wir unser Ergebnis um durchschnittlich mehr als 40 % pro Jahr steigern und entwickelten uns von einem negativen EBITDA zu einer nachhaltig zweistelligen EBITDA-Marge und positionierten uns klar über unsere eigene Produktpalette im Markt. Wir haben durch die strategische Neuausrichtung und die Unterstützung von Private Assets viele neue Impulse erhalten, wie wir unser Geschäft langfristig ertragsstärker ausrichten können."

Die Private Assets SE & Co. KGaA ist eine in Hamburg ansässige Beteiligungsgesellschaft, die auf Unternehmensbeteiligungen in Sondersituationen spezialisiert ist. Die Aktien werden im m:access der Börse München sowie im Freiverkehr der Börsen Hamburg und Berlin unter der Wertpapierkennnummer A3H223 gehandelt.

Private Assets beteiligt sich an Konzernabspaltungen und mittelständischen Unternehmen mit heute unterdurchschnittlicher Performance. Ein weiterer Beteiligungsschwerpunkt sind Unternehmen mit offenen Nachfolgefragen. Das Management von Private Assets hat viele Jahre Erfahrung und einen nachweisbaren Track Record bei Investments in Sondersituationen. Zur notwendigen schnellen Umsetzung verfügt die Gesellschaft über ein eingespieltes Team mit Inhouse-Erfahrung in Bereichen wie Product-Supply, Project-Management, Sales & Marketing, Recht und Finanzen. Durch die enge operative Begleitung und aktives Management seitens der Gesellschafter erzielt die Private Assets SE & Co. KGaA in ihren Beteiligungen schnelle, effiziente und nachhaltige Veränderungen.

