© Foto: Seeberg - Caro / Seeberg

Der Markt für Energie- und Wasserstoffnetze wächst rasant - und Friedrich Vorwerk ist mittendrin. Die Niedersachsen haben die Prognose erneut angehoben und die Aktie setzt ihre Rallye ungebremst fort.Friedrich Vorwerk bleibt der Überflieger unter den deutschen Nebenwerten. Nach einer weiteren kräftigen Prognoseanhebung ist der Kurs des Energieinfrastruktur-Spezialisten am Dienstag um mehr als 15 Prozent auf 97 Euro gestiegen. Seit Jahresbeginn hat sich der Wert mehr als verdreifacht, ein Plus von rund 250 Prozent. Der Pipeline- und Anlagenbauer, der in Tostedt bei Hamburg ansässig ist, rechnet nun für 2025 mit einem Umsatz von 650 bis 680 Millionen Euro. Zuvor hatte das Management 610 bis …