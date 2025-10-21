Trigger Seltene Erden | Wechsel bei Alcoa, Gerücht bei AMS-Osram und 2 Neuzugänge
|11:54
|05:26
|12:18
|Aktien Europa: Abwarten prägt nach Kursschub zu Wochenbeginn das Geschehen
AMSTERDAM/LONDON/PARIS/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben nach den Vortagesgewinnen am Dienstag einen Gang zurückgeschaltet. Der EuroStoxx 50 tendierte am Mittag nahezu unverändert...
|11:54
|AKTIE IM FOKUS: AMS-Osram-Kurs zieht an - Spekulation über Meta-Partnerschaft
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Ein Medienbericht über eine mögliche Partnerschaft mit dem US-Social-Media-Riesen Meta hat am Montag den Kurs von AMS-Osram um 9,3 Prozent in die Höhe getrieben. Die Titel...
|Meta Might Be Co-Developing MicroLED Technology with ams OSRAM
|ams OSRAM und Nichia schließen Lizenzabkommen für LED-IP
|Kurs
|%
|ALCOA CORPORATION
|33,895
|+1,22 %
|AMS-OSRAM AG
|13,780
|+7,15 %