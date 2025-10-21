Für das Volkswagen-Werk in PoznaÅ", hat Quanta Energy eine Photovoltaikanlage mit 18,3 Megawatt (MW) fertiggestellt. Über 31.000 Photovoltaikmodule, einer Fläche von fast 38 Fußballfeldern und eine Leistung von 18,3 MW soll die Anlage das Werk an sonnigen Tagen nach Angaben des PV-Projektierers vollständig energieautark machen. Dieses Projekt, eines der fünf größten On-Site-Projekte in Europa, markiere einen Schritt in Richtung Nutzung erneuerbarer Energien in der Automobilindustrie. Quantas hofft, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
