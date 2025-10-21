Protagonist Therapeutics - PTGX: Einstieg von Johnson & Johnson könnte für Mega-Bounce sorgen!

Springt die Aktie auf 100 USD?

Übernahmegerüchte heizen die Kursentwicklung bei Protagonist Therapeutics (PTGX) an: + 67 Prozent in 6 Monaten! Biotech-Aktie im Aufwärtstrend! JETZT Pullback-Setup!

Protagonist Therapeutics (PTGX) - ISIN US74366E1029

Rückblick: Bei einen Kursanstieg von rund 67 Prozent prägt der Rücksetzer vom Allzeithoch das Chartbild der Protagonist-Therapeutics-Aktie. Mit dem Allzeithoch vom 10. Oktober wurde der Aufwärtstrend vollendet. Beflügt ist die Kursentwicklung vom Interesse des Pharmakonzerns Johnson & Johnson, dem das Biotech-Unternehmen gut ins Portfolio passen würde, ohne den Budgetrahmen zu überstrapazieren.

Mögliches bullisches Szenario

Die Protagonist-Therapeutics-Aktie ist noch recht weit von den gleitenden Durchschnitten entfernt. Eine weitere Annäherung vor dem Triggern wäre wünschenswert. Dennoch: Spätestens wenn sich die Gerüchte konkretisieren sollten, dürfte das Wertpapier nach oben schießen. Im unten verlinkten Artikel sind 100 USD genannt, was noch deutlichs über dem im Chart markierten Kursziel beim Allzeithoch vom 10. Oktober liegt.

Mögliches bärisches Szenario

Bleibt das Gerücht allerdings ohne Bestätigung, könnte der jüngste Kursanstieg der Protagonist-Aktie schnell wieder verpuffen. Für diesen Fall bietet es sich an, knapp unter der 75-USD-Marke eine Absicherung einzubauen.

Meinung

Protagonist hat insbesondere wegen des Wirkstoffs Icotrokinra, einem oralen Peptid gegen chronisch-entzündliche Krankheiten wie Psoriasis oder Morbus Crohn, das Interesse von Johnson & Johnson geweckt. J&J ist bereits Partner und die Studienergebnisse sind stark: In der Phase-2b-Studie "Frontier 1" verbesserten sich die Symptome deutlich, in "ICONIC-LEAD" erzielten fast zwei Drittel der Patienten eine nahezu vollständige Heilung. Das Mittel könnte helfen, den Umsatzrückgang beim bisherigen Blockbuster Stelara nach dessen Patentablauf auszugleichen. Ein weiterer Kandidat, Rusfertide, steht kurz vor einem möglichen FDA-Zulassungsantrag, dazu kommen frühe Projekte etwa im Bereich IL-17-Inhibitoren. Beobachter halten einen Kaufpreis von rund 100 USD je Aktie für realistisch, also etwa 7 Milliarden USD. Damit würde J&J Lizenzzahlungen sparen und sich eine starke Pipeline sichern. Ob der Deal zustande kommt, ist offen - für Protagonist wäre er ein Befreiungsschlag, für J&J ein strategischer Schachzug zur Stärkung des Immunologiegeschäfts. Das Chartbild ist eindeutig bullisch, Anleger sollten aber die Volatilität im Biotech-Sektor berücksichtigen.



Marktkapitalisierung: 4.77 Millionen USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 144.56 Millionen USD

Meine Meinung zu Protagonist Therapeutics ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.sharedeals.de/johnson-johnson-milliarden-uebernahme-von-protagonist-therapeutics/

Veröffentlichungsdatum: 21.10.2025

Autor: Thomas Canali

