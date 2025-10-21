© Foto: Kay Nietfeld - dpaSie stellen Triebwerke für den Airbus her und sind auch in der Rüstungsbranche aktiv mit der Fertigung der bekannten Patriot-Raketen: RTX.RTX erhöhte am Dienstag seine Prognose für den Jahresgewinn und -umsatz. Der Handelskrieg der Trump-Regierung hatte RTX noch im Juli dazu veranlasst, seine Gewinnerwartung zu senken und in diesem Jahr 500 Millionen US-Dollar an Zollkosten zu erwarten. Aber ein Mangel an neuen Verkehrsflugzeugen hat weiterhin den Verkauf bei Wartungs- und Reparaturdienstleistern von RTX angetrieben. So hat das Unternehmen hat von der boomenden Nachfrage der Flugzeughersteller profitiert, da diese ihre Produktion derzeit hochfahren. Die Luft- und Avionik-Sparte des …Den vollständigen Artikel lesen ...
