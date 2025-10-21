Anzeige
Uran-Aktien gehen durch die Decke - diese Aktie könnte der nächste Highflyer sein!
WKN: 580060 | ISIN: DE0005800601 | Ticker-Symbol: GFT
Xetra
21.10.25 | 15:32
17,940 Euro
+0,11 % +0,020
Branche
IT-Dienstleistungen
Aktienmarkt
Prime Standard
SDAX
1-Jahres-Chart
GFT TECHNOLOGIES SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
GFT TECHNOLOGIES SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
17,92017,98015:53
17,90017,96015:53
DZ Bank
21.10.2025 14:11 Uhr
341 Leser
Artikel bewerten:
(2)

GFT Technologies SE setzt mit KI und strategischen Übernahmen auf nachhaltiges Wachstum!

GFT Technologies SE setzt mit KI und strategischen Übernahmen auf nachhaltiges Wachstum!


GFT Technologies treibt die digitale Transformation in der Finanz- und Industriebranche voran, indem das Unternehmen tiefes Branchenwissen mit modernster Technologie kombiniert. Erfahren Sie, warum die konsequente KI-zentrierte Strategie und die jüngsten Akquisitionen - wie der vorzeitige Abschluss der Megawork-Übernahme - das Unternehmen als zukunftsträchtigen Akteur in einem wachsenden Markt positionieren.

Digitale Transformation in Schlüsselbranchen

GFT Technologies ist ein global agierender IT-Dienstleister, der sich auf die digitale Transformation von Unternehmen spezialisiert hat. Das Kerngeschäft besteht darin, Kunden innovative Technologielösungen und Beratungsdienstleistungen anzubieten, um deren Prozesse effizienter und zukunftsfähig zu gestalten. Die Hauptzielgruppen von GFT sind dabei traditionell die Banken- und Versicherungsbranche sowie die Automobil- und Fertigungsindustrie. Für diese Sektoren entwickelt das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen. Im Bankensektor unterstützt GFT beispielsweise bei der Modernisierung von Kernbankensystemen (Core-Banking), der Cloud-Migration und der Einhaltung komplexer regulatorischer Anforderungen. Ein wichtiges Element des Angebots ist die Implementierung von Cloud Services, Data Intelligence und fortschrittlicher Softwareentwicklung. Aber auch abseits der Finanzwelt ist GFT aktiv, etwa bei der Umsetzung von Industrie 4.0-Lösungen, bei denen Maschinendaten genutzt werden, um Produktionsprozesse zu optimieren und Fabriken "smart" zu machen. Das Unternehmen positioniert sich somit als technologiegetriebener Partner, der tiefes Branchenwissen mit Engineering-Expertise kombiniert, um die operative Effizienz, Produktivität und Qualität bei seinen Kunden zu steigern.





