WKN: A3D58Q | ISIN: GG00BQBFY362 | Ticker-Symbol: 3BH
PR Newswire
21.10.2025 16:30 Uhr
BH Macro Limited - Monthly Shareholder Report - September 2025

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 21

BH Macro Limited
(the "Company")
(a closed-ended investment company incorporated in Guernsey with registration number 4 6235 )

Monthly Shareholder Report - September 202 5


Attached is a link to the September 202 5 Monthly Shareholder Report for BH Macro Limited.

BMA - Monthly Shareholder Report - September 2025 - ADV021918.pdf


Enquiries:
Northern Trust International Fund Administration Services (Guernsey) Limited
+44 (0) 1481 74 5001



© 2025 PR Newswire
