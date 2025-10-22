Fast 500 % hat Plug Power seit Mai zulegen können. Die Entwicklung zeigt, dass Wasserstoff lebt. Vielleicht werden die Anwendungen anders sein, als im Hype vor einigen Jahren erwartet - spezifischer und in der Nische. Anleger spekulieren darauf, dass Wasserstoff vom Energieboom durch Künstliche Intelligenz profitiert. Dies gilt auch bei Bloom Energy. Die Aktie ist einem Jahr um 1.000 % explodiert. In einer spannenden Nische ist dynaCERT unterwegs. Das Unternehmen bietet Umrüstkits für Dieselmotoren vom LKW bis zum Containerschiff. Erste Vertriebserfolge lassen auf mehr hoffen. Kommen jetzt auch die Emissionszertifikate? Und was macht die deutsche Wasserstoff-Hoffnung thyssenkrupp nucera? Sie steht im Schatten von TKMS. Ein Analyst sieht immerhin 50 % Kurspotenzial.

