Die Berichtssaison für das abgelaufene dritte Quartal nimmt Fahrt auf und etliche Unternehmen konnten die positiven Erwartungshaltungen der Marktteilnehmer sogar übertreffen. Die Wachstumsdynamik ist damit trotz eintrübender Weltwirtschaft aufgrund des Zoll- & Sanktionskrieges der USA weiter intakt und das überzeugt die Börsenteilnehmer, dass eine Rezession noch weit weg ist und vielleicht auch gar nicht kommen wird. Kurzfristig haben die Optimisten jedenfalls recht und das befeuert die Aktienkurse. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
