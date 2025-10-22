

OSLO (dpa-AFX) - Aker BP ASA (AKRBP.OL) reported a profit for its third quarter that Increased, from last year



The company's earnings totaled $285.5 million, or $0.45 per share. This compares with $173.4 million, or $0.27 per share, last year.



The company's revenue for the period fell 9.1% to $2.598 billion from $2.857 billion last year.



Aker BP ASA earnings at a glance (GAAP) :



