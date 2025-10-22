Die beiden großen börsennotierten Versandapotheken DocMorris und Redcare Pharmacy bekommen wohl noch in diesem Jahr neue Gesellschaft. Wie aus einer Pressemitteilung vom Montag hervorgeht, will die Drogeriekette dm in den kommenden Wochen mit dem Online-Handel von rezeptfreien Apothekenprodukten starten.Ein zentrales Vorhaben von dm sei der zügige Auf- und Ausbau der Gesundheitskompetenz. Stand heute gehen wir davon aus, dass wir wie geplant noch in diesem Kalenderjahr mit der Versand-Apotheke starten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
