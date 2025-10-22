Los Gatos - Netflix nähert sich eigenen Angaben nach der Marke von einer Milliarde Zuschauern. Co-Chef Ted Sarandos sprach davon nach Vorlage aktueller Quartalszahlen, ohne eine konkrete Zahl zu nennen. Der Videostreaming-Marktführer geht bei seiner Schätzung davon aus, dass in Kundenhaushalten im Schnitt mehr als eine Person auf den Dienst zugreift. Netflix gilt als die klare Nummer eins im Videostreaming - macht seit diesem Jahr aber keine regelmässigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab