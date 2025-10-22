Gold-Aktien im Fokus: Deutliche Kursgewinne bei Tesoro Gold & Vault Minerals

Anzeige / Werbung

Werbung-Interessenkonflikte und Disclaimer beachten -Auftraggeber: Tesoro Gold. (ISIN: AU0000077208)

Der Goldpreis scheint nur noch eine Richtung zu kennen - nach oben. So liegt der Goldpreis inzwischen bei über 4.300 US-Dollar. Vor drei Monaten lag der Goldpreis noch bei unter 3.350 US-Dollar je Unze Gold. Also ein deutliches Wachstum von über 28%. Eine ganze Reihe von Unternehmen können von dieser Entwicklung profitieren. So kletterte der Aktienkurs von Tesoro Gold innerhalb desselben Zeitraums um 119%. Der Kurs von Vault Minerals stieg um knapp 90% innerhalb von 3 Monaten. Grund genug, einen Blick auf die Unternehmen zu werfen:

Tesoro Gold: Aktualisierte Scoping Studie

Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) hat kürzlich ist die aktualisierte Scoping Study für das El-Zorro-Goldprojekt in Chile veröffentlicht, die eine 15-jährige Tagebauoperation mit einer Produktion von über 1,2 Millionen Unzen Gold und soliden finanziellen Kennzahlen beschreibt.

Bei einem Basis-Goldpreis von 2.750 US-Dollar je Unze weist das Projekt einen Nachsteuer-Kapitalwert (NPV) von 663 Millionen US-Dollar und eine interne Verzinsung (IRR) von 51% auf. Im Szenario eines Spot-Preises von 3.300 US-Dollar steigen diese Werte auf 966 Millionen US-Dollar beziehungsweise 68%. Trotz eines Anfangskapitalbedarfs von 248 Millionen US-Dollar wird eine Amortisation innerhalb von 20 Monaten erwartet - Experten sehen darin einen Hinweis auf starke Margen und effizienten Kapitaleinsatz.

Von der Scoping Study zur Vor-Machbarkeitsstudie

Die Scoping Study von Tesoro Gold baut auf der Mineralressourcenschätzung Ternera (August 2025) auf. Sie geht von einer jährlichen Durchsatzrate von 3 Millionen Tonnen und einer stabilen Produktion von 111.000 Unzen Gold pro Jahr in den ersten neun Jahren aus. Tesoro hat inzwischen die Vor-Machbarkeitsphase eingeleitet, die bis Mitte 2026 laufen soll. Ziel ist es, das Minendesign zu optimieren, untertägige Abbauoptionen zu prüfen und Umweltstudien voranzutreiben.

Geschäftsführer Zeff Reeves bezeichnete El Zorro als die erste Etappe eines Projekts mit regionaler Bedeutung, mit weiteren Explorationszielen in Ternera East und im erweiterten El-Zorro-Gebiet. Zudem hob er die Nutzung von entsalztem Meerwasser aus der nahegelegenen Totoralillo-Anlage als ökologischen Vorteil hervor - ein wichtiger Aspekt für den Bergbau im Norden Chiles.

Vorbehaltlich Genehmigungen und Finanzierung soll der Baubeginn 2028 erfolgen, mit der ersten Goldproduktion Mitte 2029. Tesoro rechnet mit erheblichen Beschäftigungs- und Infrastrukturimpulsen für die Region und sieht El Zorro als ein zentrales Entwicklungsprojekt im chilenischen Goldsektor.

Vault Minerals prognostiziert über 332.000 Unzen Gold im Jahr 2026

Vault Minerals (ISIN: AU0000355588) treibt parallel einen dreijährigen Wachstumsplan für seine australischen Standorte voran. Für das Geschäftsjahr 2026 prognostiziert das Unternehmen eine Produktion von 332.000 bis 360.000 Unzen Gold.

Am Standort Leonora liegt das 122 Millionen AUD umfassende Ausbauprojekt der King of the Hills-Anlage (KoTH) im Zeitplan und soll bis 2027 abgeschlossen sein. Dadurch steigt die jährliche Verarbeitungskapazität auf 7,5 Millionen Tonnen. Die Sugar-Zone-Mine soll Ende 2027 wieder anlaufen und jährlich bis zu 44.000 Unzen beisteuern.

Vault plant Investitionen von 278 Millionen AUD in FY26 - fast die Hälfte davon in Leonora - und wird sämtliche Projekte aus eigener Kraft finanzieren. Mit dem Auslaufen seiner Absicherungsgeschäfte Anfang FY27 erwartet das Unternehmen eine vollständige Teilhabe an den Spot-Goldpreisen und damit zusätzliche Gewinnhebel.

Diszipliniertes Wachstum in der Goldbranche

Tesoro Gold und Vault Minerals stehen beispielhaft für eine neue Generation mittelgroßer Goldproduzenten, die auf Kapitaldisziplin, technische Exzellenz und nachhaltige Entwicklung setzen. Angesichts des anhaltend hohen Goldpreises richten beide Unternehmen ihre Strategien auf langfristige Wertschöpfung und Widerstandsfähigkeit aus - eine Kombination, die Investoren zunehmend anspricht.

Quellen:

https://smallcaps.com.au/tesoro-gold-strong-scoping-study-results-el-zorro-project-chile

https://miningmagazine.com.au/vault-minerals-sets-three-year-growth-plan-in-motion/

---?

?Lassen Sie sich in den Verteiler für Tesoro Gold oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Tesoro Gold" oder "Nebenwerte".?

?Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Tesoro Gold existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Tesoro Gold. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Tesoro Gold können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Tesoro Gold einsehen: https://tesorogold.com.au/.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Tesoro Gold vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Gold-Aktien im Fokus: Deutliche Kursgewinne bei Tesoro Gold & Vault Minerals appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU0000077208,AU0000355588