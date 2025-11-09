Tesoro Gold entdeckt drei neue Goldvorkommen bei Peña Blanca in Chile. Was bedeutet das für Tesoro Gold?

Anzeige / Werbung

Neue Entdeckungen untermauern das Potenzial des El-Zorro-Distrikts

Tesoro Gold Limited (ISIN: AU0000077208) hat die Entdeckung von drei neuen Goldzielen im Bereich Peña Blanca bekannt gegeben, einem Teil des umfassenderen El Zorro Goldprojekts in Chile. Das Zielgebiet liegt nur 5 km südlich der 1,82 Millionen Unzen umfassenden Ternera-Goldlagerstätte und erstreckt sich über einen 5 km langen Trend, der sich zunehmend als bedeutender Wachstumstreiber herauskristallisiert.

Jüngste Proben aus anstehendem Gestein ergaben mehrere hochgradige Goldvorkommen und bestätigten eine starke Oberflächenmineralisierung in drei klar abgegrenzten Zonen. Diese Bereiche werden nun im Rahmen des laufenden New Discovery Drilling-Programms für Bohrungen vorbereitet.

Hochgradige Oberflächenergebnisse treiben Explorationsdynamik an

Zu den jüngsten Ergebnissen gehören unter anderem 24,00 m mit 0,58 g/t Gold (EXTR05135), einschließlich eines höhergradigen Abschnitts mit 3,00 m bei 1,42 g/t Gold. Weitere bedeutende Funde umfassen 1,00 m mit 12,70 g/t Gold (EZTR05087), 1,00 m mit 7,33 g/t Gold (EZTR05080) und 1,50 m mit 4,62 g/t Gold (EZTR05045).

"Jüngste Proben aus anstehendem Gestein bei unserem Ziel Peña Blanca haben drei Zonen starker Oberflächenmineralisierung entlang des bereits identifizierten Trends abgegrenzt", erklärte Tesoro-Geschäftsführer Zeff Reeves. "Das Ausmaß und die Beständigkeit der Goldmineralisierung bei Peña Blanca stärken unsere Überzeugung, dass El Zorro das Potenzial besitzt, mehrere zusätzliche Goldlagerstätten innerhalb unseres weitläufigen Konzessionsgebiets zu beherbergen."

Reeves ergänzte: "Im Einklang mit unserer Explorationsstrategie auf Distriktebene werden nun weitere detaillierte Kartierungen und Probenahmen in diesen drei neuen Bereichen durchgeführt, um schnellstmöglich Bohrziele zu definieren."

Gezielte Exploration liefert Ergebnisse

Peña Blanca wurde ursprünglich durch geophysikalische, geochemische und geologische Analysen identifiziert. Die aktuellen Proben und Kartierungen haben nun das Vorhandensein bedeutender Goldmineralisierung innerhalb der Anomalie bestätigt.

Die Goldvorkommen treten bevorzugt an Kontakten zwischen Intrusiv- und Sedimentgestein sowie in günstigen tektonischen Strukturen auf - ähnlich wie bei der nahegelegenen Ternera-Lagerstätte. Dies stützt das geologische Modell und unterstützt die weitere Exploration entlang des Trends.

Nächste Schritte: Vorbereitung auf Bohrungen

Tesoro konzentriert sich nun auf weiterführende Kartierungen und Probenahmen, um die neuen Ziele für Bohrungen aufzubereiten. Mit drei identifizierten Zonen entlang des nordost-trendenden Peña-Blanca-Korridors erweitert das Unternehmen seinen Fußabdruck und erschließt neue Chancen im gesamten El-Zorro-Distrikt.

