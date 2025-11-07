Warum investiert Gold Fields in Goldunternehmen wie Tesoro Gold und Founders Metals?

Anzeige / Werbung

Ein kalkulierter Schritt in Projekte auf Entdeckungsniveau

Gold Fields Limited (ISIN: ZAE000018123), einer der größten Goldproduzenten der Welt, intensiviert seine Investitionen in Explorationsunternehmen der Frühphase. Ziel ist es, künftiges Produktionswachstum langfristig zu sichern.

Zwei jüngste Beteiligungen - an Tesoro Gold Limited (ISIN: AU0000077208) in Chile und Founders Metals Inc. (ISIN: CA3505901056) in Suriname - unterstreichen diese klare strategische Absicht: Frühzeitige Positionierung in aussichtsreichen Golddistrikten und Ergänzung des bestehenden globalen Produktionsportfolios.

Für ein Bergbauunternehmen mit neun Minen auf fünf Kontinenten spiegelt die verstärkte Fokussierung auf Beteiligungen an Junior-Explorern sowohl Chancen als auch Notwendigkeiten wider. Da die Zahl neuer Goldfunde weltweit sinkt und die Erzgehalte unter Druck stehen, setzen große Produzenten zunehmend auf erfahrene Explorationsteams, die neue Ressourcen erschließen können, bevor der Wettbewerb zunimmt.

Tesoro Gold: Wachsenden Partnerschaft mit Gold Fields

Das an der ASX und in Frankfurt notierte Unternehmen Tesoro Gold hat erneut Unterstützung von Gold Fields erhalten. Der südafrikanische Konzern beteiligte sich erstmals im November 2022 im Rahmen eines Bezugsangebots. Seither hat Gold Fields seine Position in mehreren Tranchen ausgebaut und hält nun rund 13% des ausgegebenen Aktienkapitals.

Tesoro-Geschäftsführer Zeff Reeves erklärte, die fortgesetzte Unterstützung durch Gold Fields und Großaktionäre "bestätigt unsere Ansicht, dass das El Zorro-Goldprojekt ein äußerst aussichtsreicher Distrikt ist, der weitere Exploration und Investitionen verdient". Die Partnerschaft vertieft zudem die technische Zusammenarbeit zwischen beiden Unternehmen, die seit 2022 eng kooperieren.

Founders Metals: Das Potenzial Surinames erschließen

Der jüngste Schritt von Gold Fields erfolgte in dieser Woche mit einer Investition von 50 Millionen kanadischen Dollar in Founders Metals Inc.. Durch eine Privatplatzierung zu 4,15 C$ je Aktie erwirbt Gold Fields eine Minderheitsbeteiligung. Die Mittel sollen für Landkonsolidierung, Explorationsbohrungen und die Weiterentwicklung des Antino-Goldprojekts im Südosten Surinames verwendet werden.

Im Rahmen einer Investorenvereinbarung erhält Gold Fields Beteiligungs- und technische Mitspracherechte, einschließlich der Möglichkeit, Personal an das Projekt abzustellen und bei Erreichen bestimmter Beteiligungsschwellen einen Vertreter in den Vorstand zu entsenden. Founders-CEO Colin Padget erklärte, die Partnerschaft ermögliche es, "die Arbeiten in Antino rasch voranzutreiben", und betonte, dass das Engagement von Gold Fields "das Potenzial Surinames als aufstrebende Goldregion weltweit unterstreicht".

Die Investition verschafft Gold Fields zudem einen strategischen Zugang zu einer bislang wenig erkundeten Region. Suriname, das an die bedeutenden Goldförderländer Guyana und Französisch-Guayana grenzt, zieht verstärkt das Interesse mittelgroßer und großer Bergbaugesellschaften auf sich, die unerschlossene goldführende Grünsteingürtel erschließen möchten. Für Gold Fields bietet die Zusammenarbeit mit Founders eine risikoarme und zugleich chancenreiche Möglichkeit, an dieser regionalen Explorationsdynamik teilzuhaben und gleichzeitig technisches Know-how zur schnelleren Ressourcenbewertung beizusteuern.

Ein Konzept für zukünftiges Wachstum

Gemeinsam verdeutlichen die Partnerschaften mit Tesoro und Founders das sich wandelnde Wachstumsmodell von Gold Fields - basierend auf gezielten, frühen Beteiligungen an aussichtsreichen Goldprojekten. Statt späte Akquisitionen zu verfolgen, positioniert sich das Unternehmen näher an der Entdeckungsphase, wo langfristiger Wert frühzeitig geschaffen und weiterentwickelt werden kann.

Während Tesoro das Projekt El Zorro vorantreibt und Founders Antino erschließt, zeigt das wachsende Netzwerk von Explorationsallianzen von Gold Fields eine bewusste strategische Neuausrichtung - auf Entdeckung, Diversifizierung und nachhaltiges Wachstum über den nächsten Goldzyklus hinaus.

Quellen:

https://www.nasdaq.com/press-release/founders-metals-announces-50000000-strategic-investment-gold-fields-2025-11-03

ASX-Mitteilung vom 17.04.2025: TESORO SICHERT SICH 11 MILLIONEN A$ DURCH EINE INSTITUTIONELLE PLATZIERUNG, UM DIE ENTWICKLUNG VON EL ZORRO VORANZUTREIBEN.

Tesoro Gold

Land: Australien

ISIN: AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

Enthaltene Werte: ZAE000018123,AU0000077208,CA3505901056