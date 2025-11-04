Tesoro Gold schafft starke Grundlage für Wachstum durch aktualisierte Studie und strategische Fortschritte

Anzeige / Werbung

September-Quartal liefert Entwicklungserfolge und stärkt Ressourcengrundlage

Tesoro Gold Limited (ASX: AU0000077208) hat ein Quartal mit messbarem Fortschritt in seinem Vorzeigeprojekt, dem El-Zorro-Goldprojekt in Chile, gemeldet. Ein bedeutender Meilenstein war die Vorlage einer aktualisierten Scoping-Studie, welche das Potenzial des Projekts als technisch unkomplizierten, margenstarken Tagebaubetrieb bestätigte.

Die Studie weist auf robuste Wirtschaftlichkeit hin, basierend auf einem konservativen Goldpreis von 2.750 US$/oz, was zu einem Vorsteuer-NPV von 917 Mio. US$ und einer IRR von 60% führt. In einem Spot-Szenario mit 3.300 US$/oz steigen diese Kennzahlen auf einen Vorsteuer-NPV von 1,33 Mrd. US$ und eine IRR von 79%. Die prognostizierte durchschnittliche Goldproduktion beträgt 111.000 Unzen pro Jahr in den ersten neun Jahren, bei einer Gesamtbetriebsdauer von 13,5 Jahren und einem Durchsatz von 3,0 Mio. t pro Jahr. Die durchschnittlichen nachhaltigen Gesamtkosten (AISC) werden auf 1.216 US$/oz geschätzt.

Ressourcenerweiterung unterstreicht weiteres Potenzial

Tesoro legte zudem ein substanzielles Upgrade der Mineralressourcenschätzung (MRE) für Ternera vor, welche nun 51,2 Mio. t mit 1,10 g/t Au für 1,82 Mio. Unzen enthaltenes Gold innerhalb einer Grubenhülle auf Basis von 3.000 US$/oz umfasst. Dies entspricht einer Steigerung um 42% gegenüber der Schätzung von 2023. Bemerkenswert ist, dass 62% der aktualisierten Ressource - 1,12 Mio. Unzen - nun der Kategorie "Indicated" zugeordnet sind, was das Vertrauen in die Entwicklungsfähigkeit der Lagerstätte stärkt.

Die unbeschränkte Ressource wurde ebenfalls auf 2 Mio. Unzen bei 1,07 g/t Au erhöht, wobei die Kontinuität höhergradiger Zonen bestätigt wurde, darunter 17 Mio. t mit 2,10 g/t Au. Die Lagerstätte bleibt in alle Richtungen offen, und weiteres Erweiterungspotenzial wurde identifiziert.

Metallurgische Ergebnisse bestätigen effiziente Verarbeitung

Im Quartal wurden zudem Ergebnisse aus fortgeschrittenen metallurgischen Tests veröffentlicht, welche bestätigten, dass das Ternera-Erz gut auf ein konventionelles Carbon-in-Pulp-Verfahren anspricht. Die Rückgewinnungsraten lagen im Schnitt über 95%, bei geringem Reagenzienverbrauch - der Zyanidbedarf betrug weniger als 0,2 kg/t, Kalk 8 kg/t.

"Die Studienergebnisse belegen eindeutig einen technisch robusten, hochwertigen Tagebaubetrieb, der auf der wachsenden 1,82-Millionen-Unzen-Ternera-Ressource basiert", erklärte Managing Director Zeff Reeves. Das Verfahren nutzt salzhaltiges Abwasser aus einer nahegelegenen Entsalzungsanlage, für die Tesoro ein Memorandum of Understanding abgeschlossen hat - ein weiterer Faktor für kosteneffiziente Abläufe.

Zielgebiet La Brea entwickelt sich zu einer potenziellen Lagerstätte im Distriktmaßstab

Neben Ternera meldete Tesoro vielversprechende Explorationsfortschritte bei La Brea, rund 15 km nördlich. Kartierungen und Kanalprobenahmen identifizierten vier bedeutende, nordwestlich streichende mineralisierte Zonen von bis zu 4 km Länge und 200 m Breite. Kanalproben lieferten hochgradige Goldgehalte, darunter 1 m mit 22,10 g/t Au. Bohrungen bei La Brea begannen kurz nach Quartalsende.

Finanzielle Stärkung und unternehmerische Meilensteine

Tesoro stärkte seine Bilanz durch eine Kapitalerhöhung über 34 Mio. A$, um das El-Zorro-Projekt bis zur positiven finalen Investitionsentscheidung zu finanzieren. Das Quartal wurde mit 3,75 Mio. A$ an liquiden Mitteln und ohne Schulden abgeschlossen.

Fokus richtet sich auf Vor-Machbarkeitsstudie und Explorationspotenzial

Tesoro steuert nun in die nächste Entwicklungsphase. Eine Vor-Machbarkeitsstudie ist in Arbeit und wird bis Q2 2026 erwartet.

"Auf dieser Basis liegt unser klarer Fokus nun auf der Weiterentwicklung der Machbarkeits- und Genehmigungsaktivitäten sowie auf einem erweiterten Explorationsprogramm im gesamten El-Zorro-Golddistrikt", so Reeves.

Zusätzliches Potenzial wird durch Optimierung der Minenplanung, Untersuchung untertägiger Möglichkeiten sowie fortlaufendes Ressourcennachwachstum in unmittelbarer Minennähe geprüft. Mit dem zunehmenden Fortschritt auf technischer, operativer und finanzieller Ebene ist das El-Zorro-Goldprojekt gut positioniert, sich zu einem aufstrebenden Golddistrikt mit signifikanter Größe zu entwickeln.

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03014499-6A1293341&v=undefined

