Aktien im Fokus: CEO von Tesoro Gold zu aktualisierter Scoping-Studie für Tenera

In einem kürzlich geführten Interview erläuterte Zeff Reeves, CEO von Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208), die aktualisierten Ergebnisse der Scoping-Studie zum Tenera-Goldprojekt in Chile und bezeichnete es als potenziell langfristiges, margenstarkes Entwicklungsprojekt.

Die Studie geht von einer geschätzten durchschnittlichen Jahresproduktion von etwa 110.000 Unzen Gold über eine anfängliche Minenlaufzeit von neun Jahren aus, bei geschätzten nachhaltigen Gesamtproduktionskosten (AISC) von rund 1.200 US-Dollar je Unze. Reeves betonte, dass das Basisszenario einen konservativen langfristigen Goldpreis von 2.750 US-Dollar je Unze zugrunde legt, während Sensitivitätsanalysen eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit bei höheren Goldpreisen zeigen.

Weiter hob Reeves die Bedeutung der Metallurgie und des Aufbereitungsdesigns zur Reduzierung technischer Risiken hervor. Testarbeiten deuten auf Rückgewinnungsraten von über 94% unter Verwendung eines konventionellen Carbon-in-Pulp-Verfahrens mit geringem Reagenzienverbrauch hin. Diese Vorgehensweise begünstige niedrigere Betriebskosten und weniger Komplexität, da überwiegend standardisierte Anlagentechnik zum Einsatz komme.

Im Interview wurde zudem auf jüngste gesetzliche Änderungen in Chile eingegangen, die Genehmigungsprozesse durch klarere Zeitrahmen und verbesserte behördliche Koordination vereinfachen sollen. Laut Reeves könnte dies mehr Planungssicherheit im Übergang von der Machbarkeit bis hin zur Entwicklung bieten und Chiles Position als etabliertes Bergbauland stärken.

Kürzliche Kursbewegungen spiegeln eine gestiegene Anlegeraufmerksamkeit wider; das Projekt befindet sich jedoch weiterhin in der Studienphase und bedarf weiterer technischer und wirtschaftlicher Validierung im Rahmen der laufenden Machbarkeitsarbeiten.

Ein aktueller Bericht von Morgans bezeichnet Tesoro Gold als führende Goldaktie in Amerika, basierend auf dem Produktionsszenario und dem Potenzial für Ressourcenwachstum im Distrikt. Laut der Analyse wird das Unternehmen im Vergleich zu Wettbewerbern günstiger bewertet-gemessen am Unternehmenswert je Unze sowie am Preis-zu-NAV-Verhältnis-und wird mit einer Speculative Buy-Einstufung sowie einem Kursziel von 0,32 AUD (€0,182) je Aktie bewertet. Dies stellt eine Analysteneinschätzung dar und ist abhängig von weiteren Fortschritten im Projekt.

Hier gelangen Sie zu dem Videointerview mit Zeff Reeves:

https://small-microcap.eu/tesoro-gold-interview-mit-zeff-reeves/

----

?Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

