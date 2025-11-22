Tesoro Gold: Analysten erwarten 370% Kurssteigerung

Anzeige / Werbung

Das Distriktpotenzial von El Zorro und eine aktualisierte Bewertungsstrategie untermauern Tesoro Golds spekulatives Aufwärtspotenzial. Morgans Research sieht Tesoro Gold als Top-Wert im aktuellen Wachstumsumfeld und erwarten innerhalb von 12 Monaten ein Aufwärtspotential von 370%

Laut einem Bericht von Morgans Research vom 18. November 2025 baut Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) klar an Momentum auf, da das Unternehmen sein Bewertungsmodell fortschreibt und seine Liquiditätsposition aktualisiert. Die Analysten bestätigen ihre Einstufung als "SPECULATIVE BUY" und heben das 12-Monats-Kursziel auf 0,32 AUD (€0,1824) an. Das entspricht bei einem derzeitigen Aktienkurs von 0,068 AUD satte 370% Aufwärtspotenzial - oder knapp eine Vervierfachung, welches die Experten von Morgans Research prognostizieren.

Tesoro Gold bleibt laut Morgans der bevorzugte Goldwert in Amerika, gestützt durch ein solides Produktionsszenario und erhebliches Wachstumspotenzial bei den Ressourcen. Die Aktie erscheint im Vergleich zur Peer Group attraktiv bewertet - mit einem EV/Ressource-Verhältnis von nur 54 AUD/Unze gegenüber einem Branchendurchschnitt von 176 AUD/Unze sowie einem Kurs/NAV-Verhältnis von 0,2x gegenüber dem Benchmarkwert von 0,4x.

Bohrprogramme zielen auf wertschaffende Entdeckungen

Die aktualisierte Bewertung basiert nahezu vollständig auf dem über 1,82 Millionen Unzen umfassenden Goldminenplan für Ternera, der eine jährliche Produktion von über 100.000 Unzen vorsieht. Mit gesicherter Finanzierung ist Tesoro gut positioniert, um durch gezielte Explorationsprogramme weiteren Wert zu erschließen.

Das 12.000 Meter umfassende Explorationsbohrprogramm zielt auf großflächige regionale Ziele, insbesondere La Brea und Peña Blanca. La Brea - strukturell vergleichbar mit der 2-Millionen-Unzen-Lagerstätte Ternera - erstreckt sich über 4 km Länge und 200 m Breite. Hochgradige Goldgehalte wurden durch Kanalproben bestätigt: 1 m mit 22 g/t Au, 1 m mit 12 g/t Au und 1 m mit 10 g/t Au.

Weitreichende Erweiterungs- und Infill-Bohrungen im Gange

Ergänzend zur Entdeckungsphase läuft derzeit ein 6.000 Meter umfassendes Erweiterungsbohrprogramm, um flache nördliche und südliche Erweiterungen zu definieren, die die Anfangswirtschaftlichkeit verbessern könnten. Parallel dazu soll ein 20.000 Meter starkes Infill-Programm die geologische Sicherheit erhöhen und die Machbarkeitsstudie untermauern.

Ternera: Erstes IRGS-Goldsystem in Chile

Das zu 100% im Besitz von Tesoro befindliche El Zorro Goldprojekt erstreckt sich über 570 km² in der Atacama-Region Chiles. Es liegt nur 140 km per Straße von Copiapó entfernt und verfügt über eine gute Anbindung an Straßen, Strom und Wasser. El Zorro beherbergt die 1,5 Millionen Unzen umfassende Lagerstätte Ternera und liegt innerhalb eines 20 km langen Korridors mit zahlreichen noch unerprobten Intrusivkörpern.

Ternera ist das erste intrusion-related gold system (IRGS), das in Chile entdeckt wurde. "Die Geschichte zeigt, dass die Entdeckung einer neuen mineralischen Provinz häufig erheblichen wirtschaftlichen Wert schafft (Tropicana bei Anglo Gold Ashanti, Gruyere bei Gold Road)", schreibt Morgans. "Wir sind der Ansicht, dass El Zorro ein ähnliches Wertpotenzial bietet."

Zentrale Kurstreiber und betriebliche Risiken erkannt

Morgans nennt mehrere potenzielle Kurstreiber: Gold- und Währungsschwankungen, Updates zu den Mineralressourcen, Explorationsergebnisse, M&A-Aktivitäten sowie der Übergang zur Produktion. Auf der Risikoseite stehen Genehmigungen, Rohstoffpreise, Kapitalbeschaffung und die Entwicklung des Bergbaubetriebs.

Betrieblich ist El Zorro günstig gelegen - auf niedriger Höhe, nur 13 km von der chilenischen Küste entfernt - was logistische und kostenseitige Vorteile bietet. Die frühe Phase des Abbaus wird durch oberflächennahe Lagerstätten unterstützt, die nur minimalen Abraum und einen effizienten Kapitaleinsatz (CAPEX) erfordern.

Mit starker Finanzierung und Distriktpotenzial bleibt Tesoro attraktiv

Mit einer soliden Finanzierungsbasis und einer auf Distriktebene ausgerichteten Exploration bleibt Tesoro ein vielversprechendes Goldunternehmen im entstehenden chilenischen IRGS-Sektor. Auch die Experten von Morgens Research sehen ein starkes Aufwärtspotential und prognostizieren nahezu eine Vervierfachung des Aktienkurses innerhalb von 12 Monaten.

