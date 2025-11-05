Gold-Juniors mit positiver Entwicklung: Tesoro Gold und West Wits Mining im Fokus

Anzeige / Werbung

Zwei aufstrebende, an der ASX gelistete Goldunternehmen - Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) und West Wits Mining (ISIN: AU000000WWI4) - machen entscheidende Fortschritte auf dem Weg von der Exploration zur Produktion. Dies signalisiert ein erneutes Anlegervertrauen in Produzenten mit kurzfristigem Entwicklungspotenzial.

Tesoro Golds El-Zorro-Projekt nähert sich der Machbarkeitsphase

In der Küstenregion der chilenischen Atacama-Wüste hat Tesoro Gold die Ergebnisse einer erweiterten Scoping-Studie für sein El-Zorro-Goldprojekt vorgelegt. Diese bestätigt das Potenzial einer technisch unkomplizierten und wirtschaftlich soliden Tagebauentwicklung. Die überarbeitete Studie, die auf der erweiterten Ternera-Lagerstätte basiert, sieht einen Abbau von 3,0 Millionen Tonnen Erz pro Jahr vor. Geplant ist eine Produktion von 1,26 Millionen Unzen Gold über eine Laufzeit von 15 Jahren, bei durchschnittlichen Rückgewinnungsraten von 94-95% mittels eines konventionellen Carbon-in-Pulp-Verfahrens.

Bei einem Basis-Goldpreis von 2.750 US-Dollar je Unze ergibt sich ein Netto-Barwert nach Steuern (NPV) von 663 Millionen US-Dollar und eine interne Verzinsung (IRR) von 51%. Auf Basis des aktuellen Goldpreises von 3.300 US-Dollar/Unze steigen diese Werte auf 966 Millionen US-Dollar beziehungsweise 68%. Besonders hervorzuheben ist die moderate Kapitalintensität von 248 Millionen US-Dollar, einschließlich der Vorab-Abraumkosten.

Tesoro-Geschäftsführer Zeff Reeves bezeichnete das Projekt als "eine äußerst attraktive Entwicklungschance mit konventionellem Abbau und Aufbereitung" und hob die Kombination aus solider Wirtschaftlichkeit, kurzer Amortisationszeit und weiterem Wachstumspotenzial hervor. Der nächste Schritt - eine Vor-Machbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study) bis Mitte 2026 - soll die Grubenauslegung verfeinern, das Untertagepotenzial unterhalb von Ternera prüfen und zusätzliche Wachstumschancen im gesamten El-Zorro-Gebiet bewerten.

Die Lagerstätte bleibt in mehrere Richtungen offen, während neue Bohrungen Erweiterungen bei Ternera East und entlang des strukturellen Korridors testen. Der Zugang zu entsalztem Wasser sowie die Nähe zu bestehender Infrastruktur erhöhen zusätzlich die Attraktivität des Projekts, das sich zu einem der fortschrittlichsten neuen Goldvorhaben Chiles entwickelt.

West Wits nimmt in Qala Shallows die Produktion auf

Währenddessen hat West Wits Mining im traditionsreichen Witwatersrand-Becken in Südafrika den Übergang von der Entwicklungs- zur Produktionsphase vollzogen. Im Qala-Shallows-Projekt läuft nun der vollumfängliche Untertageabbau - ein Meilenstein, der den Wandel des Unternehmens vom Explorer zum Produzenten markiert.

Kürzlich wurde das erste Erz an die Oberfläche gebracht, womit die Hochlaufphase begann, die das Material zur Verarbeitung in die Ezulwini-Anlage von Sibanye-Stillwater liefern wird. Der erste Goldguss ist für Anfang 2026 geplant.

Die Machbarkeitsstudie 2024 bewertet Qala Shallows mit einem NPV von 500 Millionen US-Dollar und einer internen Verzinsung von 81%, basierend auf einer jährlichen Produktion von 70.000 Unzen Gold über zwölf Jahre. Die konservativen Annahmen - ein Goldpreis von 2.850 US-Dollar/Unze und All-in Sustaining Costs von 1.289 US-Dollar/Unze - unterstreichen die Kosteneffizienz des Projekts.

CEO Rudi Deysel erklärte: "Mit dem ersten an die Oberfläche gebrachten Erz und der nun laufenden Förderung auf dem Erzgang haben wir die Schwelle zur Produktion überschritten - ein Beleg für unsere konsequente Umsetzung."

Das Unternehmen ist durch eine Kombination aus Eigen- und Fremdfinanzierung solide aufgestellt, darunter ein Nebari-Darlehen über 12,5 Millionen US-Dollar sowie eine syndizierte Finanzierung über 50 Millionen US-Dollar. Damit scheint West Wits in der Lage, den Produktionshochlauf ohne kurzfristige Kapitalerhöhungen zu finanzieren.

Unterschiedliche Wege, gleiches Ziel

Trotz unterschiedlicher Kontinente und Abbaumethoden verbindet Tesoro und West Wits ein zentrales Merkmal: Beide wandeln langjährige Explorationsarbeit in greifbare Produktionszeitpläne um - und das in einer Phase hoher Goldpreise. Tesoro setzt auf ein skalierbares Tagebaumodell, während West Wits eines der historisch bedeutendsten Untertage-Goldfelder der Welt neu belebt.

Mit fortschreitenden Machbarkeitsstudien in Chile und laufendem Abbau in Südafrika zeigen beide Unternehmen, wie ASX-gelistete Juniorproduzenten zunehmend über den Explorationsstatus hinauswachsen. Da sich der Fokus der Investoren auf kurzfristig realisierbare Projekte mit überschaubarem Kapitalbedarf richtet, sind Tesoro Gold und West Wits Mining gut positioniert, um von der neuen Dynamik im Goldsektor zu profitieren.

Quellen:

https://www.smh.com.au/business/companies/west-wits-shifts-first-ore-as-south-african-gold-production-looms-20251015-p5n2s8.html

https://www.listcorp.com/asx/tso/tesoro-gold-limited/news/expanded-and-upgraded-open-pit-scoping-study-outcomes-3241944.html

