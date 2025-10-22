PAL Next (ISIN: DE000A12UPJ7) hat eine Sachkapitalerhöhung beschlossen und ihre Prognose für 2025 angepasst. Der Vorstand bringt eine Forderung über 750.000 Euro gegen Ausgabe neuer Aktien ein. Die Umsatzprognose bleibt unverändert, während sich die EBIT-Erwartung verschiebt. Die Durchführung soll noch in diesem Jahr erfolgen. Forderung wird in Aktien getauscht: Mit Zustimmung des Aufsichtsrats hat der Vorstand einen Vertrag über die Einbringung einer Forderung abgeschlossen. Die Forderung steht im Zusammenhang mit der Vergütung von Dienstleistungen für eine Filmproduktion. Gegen Ausgabe von 595.238 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
