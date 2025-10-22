Hybrid integration, digital optimization, and rising corporate demand are defining India's next renewable phase, says Engie India's Shantanu Upasani.From pv magazine India pv magazine: What are the key challenges and complexities involved in developing large-scale solar projects in India? Large-scale solar projects face complexities around land acquisition, multi-layered permitting, and transmission readiness. Grid congestion in high-renewable states such as Gujarat and Rajasthan has added further challenges, while curtailments during low-demand periods impact bankability. At ENGIE, we address ...Den vollständigen Artikel lesen ...
