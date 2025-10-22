AUTO1 Group wird seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 am 5. November veröffentlichen. Nach einem starken ersten Halbjahr mit Umsatz-, Bruttogewinn- und bereinigtem EBITDA-Wachstum von 32 %, 39 % bzw. 166 % j/j erwartet der Markt, dass die positive Geschäftsdynamik im weiteren Jahresverlauf anhält. Für Q3 rechnet der Konsens mit entsprechenden Zuwächsen von 28 %, 26 % und 34 % j/j, während unsere Schätzungen bei 25 %, 22 % und 30 % j/j liegen. Das Unternehmen ist gut auf Kurs, seine Jahresziele 2025 zu erreichen. AUTO1s europaweite Präsenz, die eigene Pricing-Engine, das wachsende Filialnetz sowie die gestärkte interne Produktions- und Aufbereitungskapazität für Autohero, kombiniert mit starker operativer Umsetzung, untermauern die langfristigen Wachstumsperspektiven. Wir erhöhen unsere Schätzungen für 2025-2027, da zusätzliche Retail-Kapazitäten hinzukommen. Angesichts der bereits eingepreisten positiven Entwicklungen bestätigen wir jedoch unsere HALTEN-Empfehlung und heben das Kursziel auf 32,00 EUR (alt: 30,00 EUR) an. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/auto1-group-se





