Die Schweizer u-blox AG (ISIN: CH0033361673) hat die Zahlen für die ersten neun Monate vorgelegt. Das Unternehmen zeigt nach dem Verkauf des Mobilfunkgeschäfts eine Trendwende. Die Verluste gehen zurück und die Margen verbessern sich spürbar. Solides Umsatzwachstum bei u-blox: In den ersten neun Monaten 2025 erzielte u-blox einen Umsatz von 186,5 Millionen Franken. Das entspricht einem Plus von 19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Zu konstanten Wechselkursen lag das Wachstum sogar bei 23 Prozent. Im dritten Quartal allein kamen 63,1 Millionen Franken zusammen. Das war nahezu auf dem Niveau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
