Mitteilung der European Science Park Group AG:
Langfristige Mietverträge unterzeichnet: ESPG AG meldet zwei Vermietungserfolge in Hallbergmoos und Köln mit insgesamt 5.000 m²Die European Science Park Group (ESPG), ein auf Wissenschaftsparks spezialisiertes Immobilienunternehmen, erzielt zwei weitere Vermietungserfolge in den Science Parks AERO49, Hallbergmoos und NORTH43, Köln. Der Ankermieter SupplyOn AG hat seinen Mietvertrag in Hallbergmoos verlängert und bleibt dem Standort langfristig erhalten. SupplyOn vernetzt Kunden und Lieferanten weltweit und stellt den langfristigen Erfolg der Lieferkette sicher. Des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Anleihen Finder GmbH