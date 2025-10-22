DJ Luxusmodekonzern Hermes erfreut sich guter Nachfrage - Ausblick bestätigt

Von Andrea Figueras

DOW JONES--Der Luxusmodekonzern Hermes hat dank einer besseren Nachfrage seinen Umsatz im dritten Quartal erhöht und den Ausblick bekräftigt. Der Hersteller der legendären Birkin-Handtaschen wies im dritten Quartal einen Umsatz von 3,88 Milliarden Euro aus, ein Wachstum von 9,6 Prozent auf Basis konstanter Wechselkurse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im zweiten Quartal lag das Wachstum bei 9 Prozent. Analysten hatten im Factset-Konsens mit einem Quartalsumsatz von 3,9 Milliarden Euro gerechnet.

"Im dritten Quartal ist Hermes dank eines soliden Wachstums, das die Stärke unseres Modells widerspiegelt, auf Kurs geblieben", sagte Axel Dumas, Executive Chairman von Hermes. In allen geografischen Gebieten verzeichneten die Franzosen ein Wachstum. Die Region Asien ohne Japan sah ein Wachstum von 6,2 Prozent mit einer besseren Entwicklung in allen Ländern, insbesondere in Greater China. In Japan kletterte der Umsatz bereinigt um 8 Prozent und in Europa ohne Frankreich um 10,2 Prozent. Für den Heimatmarkt berichtete Hermes ein Umsatzplus auf Basis konstanter Wechselkurse von 10,4 Prozent. Der Konzern behielt sein mittelfristiges Ziel bei, den Umsatz auf wechselkursbereinigter Basis zu steigern.

Eine Personalie hatten die Franzosen auch im Gepäck. Die britische Modedesignerin Grace Wales Bonner wird bei Hermes die Nachfolge von Veronique Nichanian antreten. Nichanian wird im Januar die Leitung der Herrenkollektionen abgeben. Nach ihrem Abschluss an der renommierten Londoner Modeschule Central Saint Martins gründete Grace Wales Bonner 2014 ihre Linie Wales Bonner. Dort erhielt Wales Bonner Auszeichnungen und Lob für ihren Ansatz für Herrenmode, der britische Schneiderei und Sportbekleidung mit Schwarzer Geschichte und Kunstwelt-Flair verbindet. Für die Met-Gala im Mai 2025 kleidete sie Prominente wie den Rennfahrer Lewis Hamilton und die Sängerin FKA Twigs ein. Am bekanntesten wurde Grace Wales Bonners Name aber durch ihre Kooperation mit der Sportbekleidungsmarke Adidas.

October 22, 2025

