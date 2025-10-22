München (ots) -"Liebe Promis, heute steht die erste 'Runde der Schande' an", tönt es bedrohlich am Donnerstag (23. Oktober) aus den Camp-Lautsprechern von "Das große Promi-Büßen". Gebannt spitzen die zehn mehr oder minder reumütigen Teilnehmer:innen der neuen Staffel die Ohren. Wen trifft es zuerst? Wer bekommt direkt zum Einstand die Leviten von Deutschlands bekanntester Drag Queen Olivia Jones gelesen? Und wie reagieren die anderen Promis auf die vorgehaltenen Schandtaten? Die Entscheidung lässt nicht lange auf sich warten: "Diogo, du bist der Erste.""Was hast du angestellt?", fragt Mit-Büßer Rafi Racheck Diogo Sangre direkt. "Die arme Sau", kommentiert Jörg Dahlmann mitleidsvoll. "Als erster dranzukommen ist nämlich heftig." Doch was erwartet Diogo und die Zuschauer:innen bei seinem Aufeinandertreffen mit Olivia Jones? "Diogo hat halt das Image, dass er der Womanizer ist, dass er der Player ist, dass er 'ne Red Flag ist", ordnet Serkan Yavuz ein. "Und ich bin gespannt, was er daraus macht." Und Diogo? Den lässt der Aufruf zum PromiBüßen so semi-kalt: "Boah krass, jetzt bin ich der Erste. Das ist schon scheiße, ne."Welche Promis wollen in der neuen Staffel "Das große Promi-Büßen" ab Donnerstag, 23. Oktober, auf Joyn für ihre Schandtaten geradestehen?Taktieren, die Konkurrenz abdrängen - so hat sich Serkan Yavuz bisher einen Namen gemacht. Dazu ein dramatischer Untreue-Skandal. Der Reality-Star hat sich auf viele Arten für "Das große Promi-Büßen" qualifiziert. Aber kann sich der Meister des windigen Strategiespiels nochmal aus der Affäre ziehen und das PromiBüßen mit weißer Weste und dem Preisgeld verlassen? Was er und seine Mit-Büßer:innen noch nicht wissen: Erstmals entscheiden allein die Zuschauer:innen in der Joyn-App darüber, welcher reumütige Star die ehrlichste Haut beweist und "Das große Promi-Büßen" gewinnt. Wem nehmen sie tatsächlich die Buße ab?Mit von der Partie ist Serkans Bestbekannte Emma Fernlund, die bereits bei ihrer gemeinsamen "The Power"-Teilnahme und mit "sommerlichen Ausrastern" für Aufhorchen sorgte: "Wenn jemand meine Persönlichkeit angreift", warnt sie vor dem Einzug ins spartanisch eingerichtete PromiBüßen-Camp, "da bin ich sofort auf Abwehrhaltung."In ihre zweite Halbzeit gehen beim PromiBüßen derweil auch Jörg Dahlmann, der unehrenhaft vor die Himmelstür gesetzte Fußballkommentator und Musikerin Edith Stehfest. Reichen sich die beiden Ex-Dschungelcamper reumütig die Hand oder pfeifen sie im nächsten Wortgefecht direkt die Verlängerung an? Denn Edith behauptet felsenfest: "Ich, durch meine Perspektive, hab nicht das Gefühl, dass ich was büßen muss."Für zügige Impulsreaktion ist auch Mit-Camper Rafi Rachek bekannt: "Ich bin beim großen PromiBüßen dabei, weil ich in einigen TV-Formaten ein bisschen sehr eskaliert bin", gibt der Reality-Star zu. Ob im Camp der alte Partnerschafts-Zwist mit Theresia Fischer wieder hochkocht oder ob sich der Rettungssanitäter komplett rehabilitieren kann? Das ehemalige GNTM-Model Theresia gibt sich vor dem Einzug ins Camp jedenfalls unerschütterlich: "Ich glaube, von der Spezies wie mir, bei uns Reality-Stars, gibt es nicht viele."Das ebenso ehemalige GNTM-Model Linda Braunberger sichert sich mit einer genauso scharfen Zunge den Einzug ins PromiBüßen-Camp: "Ich bin hilfsbereit und brauche nicht viel zum Überleben. Da kommt das Dorfkind aus mir raus", gibt sie sich zunächst friedfertig. Und legt direkt nach: "Wenn mir aber einer dumm kommt, bin ich der Meister in Provokation." Welche Fehltritte serviert ihr Olivia Jones in der "Runde der Schande"?Ob sich diese Frage auch Bellydah bereits stellt? Schließlich spricht die Reality-Bekanntheit von sich in Interviews auch als einer "Mega-Red-Flag". Ob sie diese beim PromiBüßen grün umfärben kann?Mehr Drama = mehr Sendezeit? Reality-Newbie Vanessa Brahimi hat ihre Hausaufgaben gemacht: Zu polarisieren ist für sie schon voll normal, und dennoch will sie sich in Olivia Jones' "Runde der Schande" begangenem Fehlverhalten stellen. Wie ehrlich geht sie mit sich selbst ins Gericht?Nicht weniger kampflustig zeigt sich in der Regel auch Diogo Sangre vor allem im Fight um weibliche Aufmerksamkeit in einer bunten Mischung von Reality-Programmen wie ForsthausRampensau. Aber auch vor, im und nach dem Auftritt im echten Boxring geht es mit Diogo rund. Knockout oder Meister-Büßer? 