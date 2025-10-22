FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Nestle nach einer Informationsveranstaltung mit einem Kursziel von 86 Franken auf "Hold" belassen. Der Markt dürfte die klare Kommunikation und den Wachstumsfokus des neuen Chefs Philipp Navratil sowie die Stärke des gesamten Führungsteams begrüßen, schrieb Tom Sykes in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Zusammenarbeit zwischen Management und Aufsichtsgremium könne langfristig auch nur besser werden. Der Markt werde die Führung an der Geschäftsentwicklung messen, mahnte der Experte./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:03 / CET





ISIN: CH0038863350





